聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲央行總裁放鷹！國銀推新一波「澳幣」定存 年利率上看10%
澳洲央行行長布洛克日前指出通脹風險未除，不排除進一步升息。為了滿足民眾多元資金配置需求，不少銀行都推出新一波澳幣定存專案，如滙豐銀行澳幣定存7天期享10%優惠，台新銀行則推出澳幣7天期年利率9%方案，幫民眾鎖住優利。
滙豐銀行澳幣定存活動延長至9月底，針對合格卓越理財客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美金3萬元（含），每一客戶最高承作總限額為等值美金200萬元（含）。另外，合格卓越理財客戶單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元，活動同樣9月30日截止。
台新銀行推出匯享利2換匯外幣定存專案，民眾於10月30日前以網路銀行或行動銀行承作外幣定存，最高可享澳幣7天期年利率9%、1個月期年利率4.5%、6個月期年利率4.2%優惠，單筆起存額為澳幣1000元以上。
台北富邦銀行即日起至8月31日止，推出Fubon+換匯定存活動，民眾以新台幣換匯並辦理定存，可享澳幣14天期年利率6%、1個月期年利率4%、3個月期年利率3.6%優惠，單筆申辦金額為澳幣1000元以上。
渣打銀行即日起至9月30日，推出外幣定存專案，民眾透過臨櫃、電話銀行、網路銀行、行動銀行或myRM數位隨行理專服務辦理，可享澳幣3個月期年利率5%優惠，單筆最低起存金額為澳幣3萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。