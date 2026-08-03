快訊

0803-0809「血型+生肖」財運TOP5！夏日財氣大開 荷包迎來大豐收

退休金又變多！勞動基金大賺 新制勞退分紅每人11.6萬元再創高

生產良率差一截 中國研發DUV量產仍是警鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲央行總裁放鷹！國銀推新一波「澳幣」定存 年利率上看10%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

澳洲央行行長布洛克日前指出通脹風險未除，不排除進一步升息。為了滿足民眾多元資金配置需求，不少銀行都推出新一波澳幣定存專案，如滙豐銀行澳幣定存7天期享10%優惠，台新銀行則推出澳幣7天期年利率9%方案，幫民眾鎖住優利。

滙豐銀行澳幣定存活動延長至9月底，針對合格卓越理財客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美金3萬元（含），每一客戶最高承作總限額為等值美金200萬元（含）。另外，合格卓越理財客戶單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元，活動同樣9月30日截止。

台新銀行推出匯享利2換匯外幣定存專案，民眾於10月30日前以網路銀行或行動銀行承作外幣定存，最高可享澳幣7天期年利率9%、1個月期年利率4.5%、6個月期年利率4.2%優惠，單筆起存額為澳幣1000元以上。

台北富邦銀行即日起至8月31日止，推出Fubon+換匯定存活動，民眾以新台幣換匯並辦理定存，可享澳幣14天期年利率6%、1個月期年利率4%、3個月期年利率3.6%優惠，單筆申辦金額為澳幣1000元以上。

渣打銀行即日起至9月30日，推出外幣定存專案，民眾透過臨櫃、電話銀行、網路銀行、行動銀行或myRM數位隨行理專服務辦理，可享澳幣3個月期年利率5%優惠，單筆最低起存金額為澳幣3萬元。

央行 澳幣 國銀

延伸閱讀

娛樂、網購、AI創作一次包辦！玉山U Bear「最強數位應援卡」來了！新卡申辦指定五大通路最高20%現金回饋

雄獅推華航機票優惠最低82折！日韓泰來回3,888元限量搶

銀行抱怨 青安貸後管理耗時費工

五福生日慶開跑！第二人最高現折3,000元 日韓、歐洲都有優惠

相關新聞

日圓兌台幣匯率一天貴了快5% 專家建議一個月之後再換

在美國與日本聯手干預日圓的匯率打擊日圓空頭之下，日圓匯率今日升破157對1美元，影響所及，日圓兌新台幣的匯率也直線上升，若以台灣銀行的最新賣出牌告價0.2087元，比起上周五的0.199元，升值幅度超過4.8%，等於國人買日圓又貴了將近5%。

為何央行關注「四貸同堂」？ 他曝股房雙殺路徑圖

央行理事會與金管會近期開始關注四貸同堂亂象，房市趨勢專家李同榮表示，目前雖如主管機關所稱，多重借貸戶占比仍低，銀行逾放比也維持在低檔，整體金融風險尚屬可控，但真正真正的風險，不是現在，而是未來。

三商壽9月走入歷史 向保戶發出通知信曝光 12月1日更名「玉山人壽」

三商美邦人壽（2867）將於 9月1日下市，併入玉山金控（2884），近日玉山金與三商壽向全體保戶發出通知信函強調保戶既有權益將獲得百分之百保障，不受任何影響。透過資源整合，將展現更為穩健的財務結構與經營實力。公司預計於12月1日更名為「玉山人壽」。

抗癌保障升級 元大人壽美元保單結合終身壽險與癌症特別治療保障

癌症已連續44年蟬聯國人十大死因首位。根據衛生福利部最新統計，2026年因癌症死亡人數已逾5萬人，占總死亡人數近三成。隨著標靶藥物、免疫療法及粒子治療等新式癌症治療快速發展，雖提升治療成效及病患存活率，但動輒數十萬至數百萬元的自費醫療支出，也讓不少家庭面臨沉重經濟壓力。因應醫療趨勢與保障需求，元大人壽推出「福氣美滿美元利率變動型終身壽險」，將癌症特別治療保障納入保單內容，期望兼顧健康保障、資產累積及財富傳承。

天逸集團獲大陸金舵獎的「最佳跨境金融領軍企業」

第三屆中國跨境出海標竿企業大獎「金舵獎」頒獎典禮於北京舉行，天逸集團憑藉近30年深耕國際金融服務的經驗，獲大陸「金舵獎」中的「最佳跨境金融領軍企業」大獎，連續三年獲獎。

「川普投顧」效應8月初再度發酵 新台幣早盤15分內勁揚8.2分

美元指數跌破100關卡，國際油價同步走弱，美國總統川普再度成為牽動全球金融市場的關鍵人物。市場消息指出，川普在周末取消原定對伊朗的大規模軍事攻擊後，美方將於周一重啟與伊朗的新一輪談判，緩解中東地緣政治緊張情勢，也帶動美元回落、避險需求降溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。