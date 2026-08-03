澳洲央行總裁放鷹！國銀推新一波「澳幣」定存 年利率上看10%

澳洲央行行長布洛克日前指出通脹風險未除，不排除進一步升息。為了滿足民眾多元資金配置需求，不少銀行都推出新一波澳幣定存專案，如滙豐銀行澳幣定存7天期享10%優惠，台新銀行則推出澳幣7天期年利率9%方案，幫民眾鎖住優利。

滙豐銀行澳幣定存活動延長至9月底，針對合格卓越理財客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美金3萬元（含），每一客戶最高承作總限額為等值美金200萬元（含）。另外，合格卓越理財客戶單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元，活動同樣9月30日截止。

台新銀行推出匯享利2換匯外幣定存專案，民眾於10月30日前以網路銀行或行動銀行承作外幣定存，最高可享澳幣7天期年利率9%、1個月期年利率4.5%、6個月期年利率4.2%優惠，單筆起存額為澳幣1000元以上。

台北富邦銀行即日起至8月31日止，推出Fubon+換匯定存活動，民眾以新台幣換匯並辦理定存，可享澳幣14天期年利率6%、1個月期年利率4%、3個月期年利率3.6%優惠，單筆申辦金額為澳幣1000元以上。

渣打銀行即日起至9月30日，推出外幣定存專案，民眾透過臨櫃、電話銀行、網路銀行、行動銀行或myRM數位隨行理專服務辦理，可享澳幣3個月期年利率5%優惠，單筆最低起存金額為澳幣3萬元。