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「四貸同堂」警訊浮現 李同榮：借錢炒股若失控恐釀兩大風險

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮表示，「四貸同堂」已成為值得正視的金融現象；真正的考驗，是主管機關能否在風險尚未全面浮現前，及早阻止個人高槓桿演變為家庭財務危機，進而形成股房雙殺與系統性金融風險。吉家網不動產／提供
吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮表示，「四貸同堂」已成為值得正視的金融現象；真正的考驗，是主管機關能否在風險尚未全面浮現前，及早阻止個人高槓桿演變為家庭財務危機，進而形成股房雙殺與系統性金融風險。吉家網不動產／提供

央行理事會與金管會近期開始關注「四貸同堂」亂象，也就是民眾以房貸、理財周轉金、信用貸款及股票融資等多重借貸投入股市的現象，但認為現在是處於可控的範圍。吉家網不動產董事長暨房市趨勢專家李同榮表示，主管機關的觀察，與他先前提出的「四貸同堂」風險警示，其實是站在不同層次看待同一件事。央行與金管會關注的是「現在的金融體系目前是否立即失控」；而他所警示的，則是「未來的個人資產配置失衡與市場循環反轉後，可能累積形成的系統性風險」。

李同榮表示，當他最早提出「四貸同堂」概念時，不少人認為這只是少數投資人的財務操作，不至於形成整體金融風險。如今，央行理監事會已正式點出，民眾透過房貸、理財周轉金、信用貸款及股票融資等多重資金來源投入股市，銀行應注意信用擴張及槓桿操作風險；金管會也開始將房貸周轉金、股票質押與信用貸款列為重點監測項目。這代表「四貸同堂」已不再只是市場上的警示名詞，而是正式進入金融主管機關的監理視野。

李同榮強調，他與主管機關的觀察角度仍有明顯不同。

目前主管機關認為，多重借貸戶占比仍低，銀行逾放比也維持在低檔，因此整體金融風險尚屬可控。

李同榮表示，他同意「目前仍可控」，但更應警惕的是槓桿持續累積後，一旦市場反轉所產生的未來後遺症。真正的風險不在市場上漲期間，而是在多頭行情反轉、資產價格下修時才會逐步浮現。

他分析，近年AI浪潮帶動全民投資熱潮，不少年輕首購族將原本準備購屋的自備款轉投入股市；部分投資人甚至運用房屋增貸、信用貸款、股票融資及信用卡循環等方式擴大投資槓桿。

他認為，當股市持續上漲時，這類操作看似能提高資金運用效率；但一旦股市明顯修正，股票擔保品價值下跌，投資人可能面臨追繳保證金或被迫平倉。若此時現金流不足，不僅股票投資蒙受損失，也可能進一步影響房貸、信貸及其他債務的正常償還。

李同榮強調，「四貸同堂」真正風險不是現在，而是未來市場反轉之後的「資產價格的連鎖反應」，出現股市修正→融資追繳→被迫賣股→現金流惡化→房貸壓力升高→家庭資產縮水。

李同榮表示，這種現象未必立即演變成金融危機，卻可能使大量家庭財富受損，甚至形成股市與房市相互拖累的負向循環。

李同榮進一步指出，央行過去透過七波選擇性信用管制，持續抑制房市投資與資金需求，但部分資金並未退出市場，而是轉向股市追逐更高報酬。換言之，金融槓桿可能不是消失，而是從房地產市場移轉至資本市場。

他表示，如今央行開始關注「四貸同堂」現象，也顯示信用擴張與槓桿風險已不再侷限於房市，而是跨越銀行授信、股票融資及家庭財務等不同市場。

李同榮認為，若監理仍只分別看待房貸、信貸與股票融資，就容易低估同一借款人在不同金融體系中累積的總體槓桿。

李同榮強調。主管機關除了掌握銀行授信狀況，更應整合聯徵、銀行與券商資料，全面檢視借款人的房貸、增貸、信貸、股票融資與信用卡循環餘額，及早辨識高槓桿族群及資金流向。

他建議，主管機關應建立多重借貸風險預警指標，監控資金是否過度集中於單一資產市場，並強化銀行與券商之間的跨業資訊交流，避免房貸、信貸與股票融資彼此疊加，形成難以察覺的隱性信用泡沫。

李同榮指出，槓桿不是問題，失控的槓桿才是問題，慎防股房雙殺與系統性金融風險。

李同榮最後表示，他提出「四貸同堂」，並不是預言金融危機即將發生，而是提醒市場正視槓桿快速累積所帶來的潛在風險。

他強調，槓桿本身不是風險，失控的槓桿才是風險；股市下跌並不可怕，可怕的是借錢炒股，再借更多的錢擴大槓桿。金融風險往往不是在景氣低迷時開始形成，而是在市場最熱、信心最強，甚至多數人相信資產價格只會上漲時悄悄累積。

李同榮表示，央行今日開始示警，代表「四貸同堂」已成為值得正視的金融現象；真正的考驗，是主管機關能否在風險尚未全面浮現前，及早阻止個人高槓桿演變為家庭財務危機，進而形成股房雙殺與系統性金融風險。

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