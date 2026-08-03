三商壽9月走入歷史 向保戶發出通知信曝光 12月1日更名「玉山人壽」

三商美邦人壽（2867）將於 9月1日下市，併入玉山金控（2884），近日玉山金與三商壽向全體保戶發出通知信函強調保戶既有權益將獲得百分之百保障，不受任何影響。透過資源整合，將展現更為穩健的財務結構與經營實力。公司預計於12月1日更名為「玉山人壽」。

玉山金與三商人壽聯合署名向保戶發出通知信函指出， 玉山金控及三商美邦人壽已於114年11月5日於雙方董事會及115年1月23日於雙方股東臨時會決議通過以股份轉換方式合意併購，並於115年7月7日獲得金融監督管理委員會核准。

通知信表示，三商美邦人壽正式納入玉山金控後，全體保戶之既有權益將獲得百分之百保障，不受任何影響。透過資源整合，將展現更為穩健的財務結構與經營實力，未來將提供更豐富的金融產品與優質服務。

三商美邦人壽加入玉山金控後，玉山金控將成為國內第5大上市金控公司，資產規模逾6.53兆元，期盼透過金控、銀行、保險、證券、投信之全方位金融版圖，提供以顧客為中心的完整產品服務，並持續深耕企業永續發展，積極於公司治理、社會公益及環境保護等領域落實企業公民責任，發揮正面金融影響力。將秉持玉山金控「心清如玉，義重如山」的核心價值，結合三商美邦人壽「一句承諾，一生的朋友」的理念，持續提供完善的保戶服務及開發創新商品。

最後，信中強調保戶向三商美邦人壽投保既存有效保險契約內容、承保範圍及相關權益均維持不變，三商美邦人壽另將依法定程序申請，經主管機關核准後，預計於115年12月1日更名為「玉山人壽」並公告，保戶權益亦不受影響。