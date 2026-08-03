日圓兌台幣匯率一天貴了快5% 專家建議一個月之後再換

在美國與日本聯手干預日圓的匯率打擊日圓空頭之下，日圓匯率今日升破157對1美元，影響所及，日圓兌新台幣的匯率也直線上升，若以台灣銀行的最新賣出牌告價0.2087元，比起上周五的0.199元，升值幅度超過4.8%，等於國人買日圓又貴了將近5%。

美國跟日本合作出手拉抬日圓匯率，但是另外一方面，新台幣又對美元繼續貶值，這種翹翹板效應，也放大日圓兌台幣升值的幅度。

對於美國跟日本聯手干預，金融圈人士分析，加入美國財政部助陣之後，力道會比先前日本政府單打獨鬥強得多，外電也報導，美國財政部長貝森特似乎刻意的洩漏出便條紙上所寫的用50到100億美元，向市場揭露美國要跟日本阻貶日圓匯率的手筆，這些因素也使得大量的日圓空單被迫回補，推升日圓快速走強，從最低1美元兌164日圓的匯價大幅升值到升破157價位。

至於哈日族想買便宜的日圓，是否還有機會？專家建議，這幾周日圓匯率可能會偏強，除了美國日本已經釋出要聯手打擊日圓空頭的訊息，官方也表示，若有需要仍可能再次干預，這也會使得空頭暫時卻步。

不過倘若把時間拉長來看，美國公債的殖利率愈來愈陡峭化，是造成亞幣的資金流向美國，使亞幣貶值的重要因素，如果美國利率仍高、日本升息速度有限，日圓長期仍可能面臨貶值壓力，所以想要換日圓的民眾可以暫時先避避風頭，倘若不急著在最近一個月出國，可以延後再換。