兼顧疾病與意外風險 華南產險「華平安」專案強化醫療保障

近年國人面臨突發疾病與意外事故風險增加，交通事故、重大燒燙傷、食物中毒及急性疾病等事件，不僅影響健康，也可能帶來龐大的醫療支出與家庭經濟壓力。因應民眾對醫療與意外保障需求提升，華南產險推出「華平安」專案，整合「突發傷病健康保險」及「個人傷害保險」，以一張保單提供健康與意外雙重保障，協助民眾建立更完整的風險防護網。

華南產險表示，「華平安」專案以兼顧健康與意外保障為設計理念，除提供突發傷病住院醫療保障，也涵蓋意外事故相關保障，希望在保戶遭遇突發狀況時，減輕醫療費用及家庭財務負擔。與一般健康保險不同的是，該專案生效後即可提供保障，無須等待期；此外，保障範圍不限於國內，若保戶在海外因突發傷病住院，只要符合保單條款約定，也可申請理賠，適合有旅遊、出差或海外生活需求的民眾。

在健康保障方面，商品除提供住院日額保險金外，還包括加護病房或燒燙傷病房保險金、急診醫療保險金、住院照護費用及住院後回診保險金等多項給付，保障範圍涵蓋急診、住院、照護及出院後追蹤等不同階段，協助降低因疾病住院衍生的醫療與照護支出。

意外保障方面，則涵蓋意外身故、失能、重大燒燙傷、大眾運輸工具意外增額保障，以及食物中毒慰問金、意外住院醫療實支實付等內容，並提供人工髖關節、人工膝關節、人工水晶體等特定醫材補助及輔助器具費用補助，以因應現代醫療需求。

華南產險指出，隨著高齡化社會來臨及醫療技術進步，高額醫材與照護費用已成為不少家庭的重要負擔，因此將相關保障納入商品設計，希望提供保戶更全面的經濟支持。公司也提醒，疾病與意外難以預料，及早透過保險規劃建立完整保障，可在突發事件發生時降低財務衝擊，提升家庭風險承受能力。