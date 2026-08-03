快訊

美日聯手拉抬日圓！兌台幣漲近5% 專家曝最佳換匯時機

桌球／找到了！「學姊」鄭怡靜尋回行李 感謝網友幫忙

母親病逝昔日家醜再掀！侯炳瑩認封鎖哥哥侯冠群 兩度抗癌近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

抗癌保障升級 元大人壽美元保單結合終身壽險與癌症特別治療保障

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽福氣美滿美元利率變動型終身壽險透過終身壽險保障與癌症特別治療給付，讓保戶在累積資產、準備退休傳承的同時，也能超前部署抗癌本錢。（圖／元大人壽提供）
元大人壽福氣美滿美元利率變動型終身壽險透過終身壽險保障與癌症特別治療給付，讓保戶在累積資產、準備退休傳承的同時，也能超前部署抗癌本錢。（圖／元大人壽提供）

癌症已連續44年蟬聯國人十大死因首位。根據衛生福利部最新統計，2026年因癌症死亡人數已逾5萬人，占總死亡人數近三成。隨著標靶藥物、免疫療法及粒子治療等新式癌症治療快速發展，雖提升治療成效及病患存活率，但動輒數十萬至數百萬元的自費醫療支出，也讓不少家庭面臨沉重經濟壓力。因應醫療趨勢與保障需求，元大人壽推出「福氣美滿美元利率變動型終身壽險」，將癌症特別治療保障納入保單內容，期望兼顧健康保障、資產累積及財富傳承。

元大人壽表示，傳統癌症保險多以住院或放化療定額給付為主，對近年普及的標靶藥物、免疫細胞治療及粒子治療等高額自費項目，保障相對有限。此次推出的新商品，保戶於第一至第十五保單年度內，若初次罹患癌症並接受符合保單約定的特別治療，包括重度癌症標靶藥物治療、特定粒子精準放射治療、第四期實體癌症自體免疫細胞治療，以及白血病、惡性淋巴瘤造血幹細胞移植等，即可申請癌症特別治療保險金，以減輕治療期間的醫療負擔。

除了醫療保障外，該商品也採利率變動型終身壽險設計，保戶可透過宣告利率機制累積保單價值，增值回饋分享金可選擇購買增額繳清保險、抵繳保費等方式運用。若用於增加保額，身故保險金及癌症特別治療保險金也可同步提高，兼顧保障與資產配置需求。

在繳費規劃方面，商品提供8年、10年及15年三種繳費年期，最高承保年齡可達72歲，並可依需求規劃身故保險金一次給付或分期給付，提升退休及傳承安排的彈性。

元大人壽指出，台灣已邁入超高齡社會，高齡化與醫療科技進步同步推升自費醫療需求，民眾除了重視癌症保障，也愈加關注退休及資產傳承規劃。未來壽險商品將朝向健康保障、財富累積及傳承功能整合發展，協助保戶在面對重大疾病風險時，兼顧醫療支出與家庭財務穩定。

延伸閱讀

毛孩住院1周花5萬元 寵物險有買不一定賠…投保前先看3件事

專家教你保／爸爸們建「保」壘 滾動式配置

保險小百科／變額型年金險 退休規劃優選

中原大學教授許毅芝獲傑出技術獎 高度肯定癌症奈米藥物研發成果

相關新聞

日圓兌台幣匯率一天貴了快5% 專家建議一個月之後再換

在美國與日本聯手干預日圓的匯率打擊日圓空頭之下，日圓匯率今日升破157對1美元，影響所及，日圓兌新台幣的匯率也直線上升，若以台灣銀行的最新賣出牌告價0.2087元，比起上周五的0.199元，升值幅度超過4.8%，等於國人買日圓又貴了將近5%。

為何央行關注「四貸同堂」？ 他曝股房雙殺路徑圖

央行理事會與金管會近期開始關注四貸同堂亂象，房市趨勢專家李同榮表示，目前雖如主管機關所稱，多重借貸戶占比仍低，銀行逾放比也維持在低檔，整體金融風險尚屬可控，但真正真正的風險，不是現在，而是未來。

抗癌保障升級 元大人壽美元保單結合終身壽險與癌症特別治療保障

癌症已連續44年蟬聯國人十大死因首位。根據衛生福利部最新統計，2026年因癌症死亡人數已逾5萬人，占總死亡人數近三成。隨著標靶藥物、免疫療法及粒子治療等新式癌症治療快速發展，雖提升治療成效及病患存活率，但動輒數十萬至數百萬元的自費醫療支出，也讓不少家庭面臨沉重經濟壓力。因應醫療趨勢與保障需求，元大人壽推出「福氣美滿美元利率變動型終身壽險」，將癌症特別治療保障納入保單內容，期望兼顧健康保障、資產累積及財富傳承。

天逸集團獲大陸金舵獎的「最佳跨境金融領軍企業」

第三屆中國跨境出海標竿企業大獎「金舵獎」頒獎典禮於北京舉行，天逸集團憑藉近30年深耕國際金融服務的經驗，獲大陸「金舵獎」中的「最佳跨境金融領軍企業」大獎，連續三年獲獎。

「川普投顧」效應8月初再度發酵 新台幣早盤15分內勁揚8.2分

美元指數跌破100關卡，國際油價同步走弱，美國總統川普再度成為牽動全球金融市場的關鍵人物。市場消息指出，川普在周末取消原定對伊朗的大規模軍事攻擊後，美方將於周一重啟與伊朗的新一輪談判，緩解中東地緣政治緊張情勢，也帶動美元回落、避險需求降溫。

壽險投資不動產 衝上1.7兆

壽險資金持續湧向不動產市場，根據中央銀行最新統計，截至6月底，國內壽險業不動產投資餘額跨過1.7兆元，創下歷史新高，顯示在低利環境及資產配置需求下，大型壽險公司仍持續加碼不動產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。