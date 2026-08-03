為何央行關注「四貸同堂」？ 他曝股房雙殺路徑圖

央行理事會與金管會近期開始關注四貸同堂亂象，房市趨勢專家李同榮表示，目前雖如主管機關所稱，多重借貸戶占比仍低，銀行逾放比也維持在低檔，整體金融風險尚屬可控，但真正真正的風險，不是現在，而是未來。

李同榮表示，他最早提出四貸同堂概念時，不少人認為只是少數投資人財務操作。但現在央行理監事會點出民眾透過房貸、理財周轉金、信用貸款及股票融資等多重資金來源投入股市，銀行應注意信用擴張及槓桿操作風險。

另外，金管會也開始將房貸周轉金、股票質押與信用貸款列為重點監測項目，這代表「四貸同堂」已不再只是市場上的警示名詞，而是正式進入金融主管機關的監理視野。

李同榮表示，他同意主管機關「目前仍可控」說法，但四貸同堂真正風險不是現在，而是未來市場反轉之後的「資產價格的連鎖反應」：股市修正→融資追繳→被迫賣股→現金流惡化→房貸壓力升高→家庭資產縮水。

這種現象未必立即演變成金融危機，卻可能使大量家庭財富受損，最後形成資產縮水、股房雙殺惡性循環。

李同榮指出，央行過去透過七波選擇性信用管制，持續抑制房市投資與資金需求，但部分資金並未退出市場，而是轉向股市追逐更高報酬。換言之，金融槓桿不是消失，而是從房地產市場移轉至資本市場。

他表示，槓桿本身不是風險，失控的槓桿才是風險；股市下跌並不可怕，可怕的是借錢炒股，再借更多的錢擴大槓桿。金融風險往往不是在景氣低迷時開始形成，而是在市場最熱、信心最強，甚至多數人相信資產價格只會上漲時悄悄累積。

李同榮表示，央行開始示警，代表「四貸同堂」已成為值得正視的金融現象。真正的考驗，是主管機關能否在風險尚未全面浮現前，及早阻止個人高槓桿演變為家庭財務危機，進而形成股房雙殺與系統性金融風險。