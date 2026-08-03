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天逸集團獲大陸金舵獎的「最佳跨境金融領軍企業」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸集團三度摘下「最佳跨境金融領軍企業」。圖／天逸集團提供
天逸集團三度摘下「最佳跨境金融領軍企業」。圖／天逸集團提供

第三屆中國跨境出海標竿企業大獎「金舵獎」頒獎典禮於北京舉行，天逸集團憑藉近30年深耕國際金融服務的經驗，獲大陸「金舵獎」中的「最佳跨境金融領軍企業」大獎，連續三年獲獎。

天逸集團表示，金舵獎」主要表彰在跨境金融及產業鏈供應鏈全球布局等領域表現優異的標竿企業。隨著企業全球化布局持續深化，產業出海已從單一企業拓展海外市場，逐步走向涵蓋品牌、製造、物流、支付、金融及供應鏈等多環節的整合型發展模式，企業對跨境金融服務的需求，也從單純取得資金，進一步延伸至融資效率、資金周轉、風險控管及全球供應鏈協同等層面，數位科技將成為提升跨境金融服務效率的重要關鍵。

天逸集團將持續運用大數據、智慧風控及數位化技術，打造整合型金融服務體系，並將國際保理融入跨境貿易與供應鏈各環節，針對企業在國際貿易過程中面臨的融資、資金周轉及跨境風險等問題，提供更具彈性與效率的金融解決方案，協助跨境電商、外貿製造及物流等企業提升資金運用效率，降低跨境經營的資金壓力與風險。

大陸 供應鏈 產業鏈

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