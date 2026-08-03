天逸集團獲大陸金舵獎的「最佳跨境金融領軍企業」

第三屆中國跨境出海標竿企業大獎「金舵獎」頒獎典禮於北京舉行，天逸集團憑藉近30年深耕國際金融服務的經驗，獲大陸「金舵獎」中的「最佳跨境金融領軍企業」大獎，連續三年獲獎。

天逸集團表示，金舵獎」主要表彰在跨境金融及產業鏈、供應鏈全球布局等領域表現優異的標竿企業。隨著企業全球化布局持續深化，產業出海已從單一企業拓展海外市場，逐步走向涵蓋品牌、製造、物流、支付、金融及供應鏈等多環節的整合型發展模式，企業對跨境金融服務的需求，也從單純取得資金，進一步延伸至融資效率、資金周轉、風險控管及全球供應鏈協同等層面，數位科技將成為提升跨境金融服務效率的重要關鍵。

天逸集團將持續運用大數據、智慧風控及數位化技術，打造整合型金融服務體系，並將國際保理融入跨境貿易與供應鏈各環節，針對企業在國際貿易過程中面臨的融資、資金周轉及跨境風險等問題，提供更具彈性與效率的金融解決方案，協助跨境電商、外貿製造及物流等企業提升資金運用效率，降低跨境經營的資金壓力與風險。