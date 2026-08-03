「川普投顧」效應8月初再度發酵 新台幣早盤15分內勁揚8.2分

央行理事會與金管會近期開始關注四貸同堂亂象，房市趨勢專家李同榮表示，目前雖如主管機關所稱，多重借貸戶占比仍低，銀行逾放比也維持在低檔，整體金融風險尚屬可控，但真正真正的風險，不是現在，而是未來。

2026-08-03 09:54