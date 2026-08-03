聽新聞
0:00 / 0:00
「川普投顧」效應8月初再度發酵 新台幣早盤15分內勁揚8.2分
美元指數跌破100關卡，國際油價同步走弱，美國總統川普再度成為牽動全球金融市場的關鍵人物。市場消息指出，川普在周末取消原定對伊朗的大規模軍事攻擊後，美方將於周一重啟與伊朗的新一輪談判，緩解中東地緣政治緊張情勢，也帶動美元回落、避險需求降溫。
隨著美元轉弱，亞洲主要貨幣普遍反彈，新台幣3日早盤同步走升，以32.26元兌1美元開盤，較前一交易日升值3.2分。開盤後升勢持續擴大，約15分鐘後匯價升抵32.21元，升值幅度擴大至8.2分。
匯銀人士指出，美國對伊朗政策轉趨和緩，使市場避險情緒降溫，美元指數失守100大關，資金回流亞洲市場，帶動區域貨幣同步走強。「川普投顧」效應在8月初再度發酵，後續仍須關注美伊談判進展、美國經濟數據及聯準會政策預期，是否持續左右匯市與國際資金流向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。