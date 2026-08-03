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「川普投顧」效應8月初再度發酵 新台幣早盤15分內勁揚8.2分

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣以32.26元兌1美元開盤，較前一交易日升值3.2分。聯合報系資料照
新台幣以32.26元兌1美元開盤，較前一交易日升值3.2分。聯合報系資料照

美元指數跌破100關卡，國際油價同步走弱，美國總統川普再度成為牽動全球金融市場的關鍵人物。市場消息指出，川普在周末取消原定對伊朗的大規模軍事攻擊後，美方將於周一重啟與伊朗的新一輪談判，緩解中東地緣政治緊張情勢，也帶動美元回落、避險需求降溫。

隨著美元轉弱，亞洲主要貨幣普遍反彈，新台幣3日早盤同步走升，以32.26元兌1美元開盤，較前一交易日升值3.2分。開盤後升勢持續擴大，約15分鐘後匯價升抵32.21元，升值幅度擴大至8.2分。

匯銀人士指出，美國對伊朗政策轉趨和緩，使市場避險情緒降溫，美元指數失守100大關，資金回流亞洲市場，帶動區域貨幣同步走強。「川普投顧」效應在8月初再度發酵，後續仍須關注美伊談判進展、美國經濟數據及聯準會政策預期，是否持續左右匯市與國際資金流向。

川普 匯價

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