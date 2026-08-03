官方緊盯「四貸同堂」小摩：金融業損失可控

摩根大通證券（小摩）最新釋出「台灣金融產業報告」指出，台灣融資與消費貸款上升確實是警訊，但隨著監管審查力道提升，應會降溫，實際損失應該可控。

小摩指出，相較南韓個股槓桿型ETF近來引發爭議，台灣槓桿型ETF規模僅占市值的0.3%，成交量占日均量的0.9%，對市場波動影響有限。

最近台股「四貸同堂」議題引發關注，小摩分析指出，歷史經驗顯示，只要既有風險管理機制落實，實際損失應該大致可控。

在券商槓桿業務方面，6月底為止，融資與不限用途款項借貸餘額雖年增逾一倍，但合計僅占總市值的0.9%，與一年前差不多。不過，券商的資產負債槓桿確實已經上升，依小摩估算，權益槓桿率由去年的107%-217%，提高至今年的165%-333%。

不過，小摩認為，融資維持率顯示有一定緩衝，且歷史經驗顯示，多數券商在借貸業務上的減損損失有限。在小摩列入研究範圍的12檔金融股個股中，以華南金、永豐金在融資業務的槓桿曝險較高。

在銀行消費貸款方面，在小摩研究的銀行中，兩年來，房貸與其他消費貸款的複合年增率分別為18% 與19%。其中，中信金在房貸的成長最明顯，富邦金在無擔保個人貸款的成長最快。不過，即使假設大部分新增貸款用於財富管理，仍難以精準判斷有多少資金直接流入股市。

小摩剛釋出一篇韓股槓桿型ETF報告，並認為去槓桿大致已完成。小摩表示，相較於韓股，台灣槓桿型ETF對波動的影響較小。台灣並無單一股票ETF，台股槓桿型ETF最高僅二倍槓桿，且僅限合格投資人參與。如果透過複委託投資槓桿倍數三倍以上的海外ETF，也必須具備專業投資人資格，預期影響有限。