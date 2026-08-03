壽險業多元布局 跨足複合開發案

壽險業持續加碼國內不動產，不再侷限於傳統商辦，而是延伸至醫療健康園區、養生住宅、都市更新及運動休閒等大型複合式開發案，反映壽險公司正透過多元化不動產投資，兼顧穩定收益、長期營運及資產增值。

著名投資案包括，凱基人壽今年1月以101億元標下台北市「陸軍保養廠C基地」70年地上權，溢價率約51%。市場認為，該基地未來可望規劃商辦、醫療設施及健康園區等複合式開發，不僅能創造長期租金收益，也有助提升土地價值。

中信旗下台灣人壽今年4月宣布，取得「高雄市鳥松區山水段運動休閒專用區土地都市更新案」最優申請人資格」，整體投資規模約180億元，董事會已通過上限92.4億元的合資與開發資金。該案除將打造大型養生村外，預計提供約200間住宿單位，並結合保單服務與優先入住機制，發展退休及健康照護市場；同時規劃興建商務旅館、出租住宅、健身中心等複合式設施，打造兼具居住、休閒及商業機能的園區。

此外，台灣人壽也取得澄清湖棒球場九年經營權，未來將發展運動休閒產業。南山人壽則持續深耕高雄，5月底公告，以35.56億元向義享樂國際購置義享帝國商辦大樓，作為高雄分公司、通訊處及教育訓練中心使用。該大樓為地上28層、地下六層鋼骨結構複合式建築，結合商場、影城及辦公空間，預計第3季取得使用執照。