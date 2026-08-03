壽險投資不動產 衝上1.7兆

壽險資金持續湧向不動產市場，根據中央銀行最新統計，截至6月底，國內壽險業不動產投資餘額跨過1.7兆元，創下歷史新高，顯示在低利環境及資產配置需求下，大型壽險公司仍持續加碼不動產。

今年上半年，壽險業不動產投資餘額首度突破1.7兆元大關，不僅創歷史紀錄，也較去年同期成長7.02%；若與去年底相比，今年前六個月已增加約855億元。

市場人士指出，國有財產署9月將推出新一批地上權標售，最受矚目一案是，曾被輝達（NVIDIA）列入台灣總部評選的台北市松南營區土地，由於基地規模完整、地段稀有，預料將吸引國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽及元大人壽等大型壽險公司競逐，掀起新一波搶地熱潮。

據指出，該區鄰近松山機場，基地介於富錦街與光復北路之間，總面積約3.3至4公頃，包含軍方土地及眷村用地。市場也看好，除了國產署地上權標售外，預料壽險業者今年也將積極投入長照專區開發，及高雄亞洲新灣區等大型開發計畫。

壽險業者分析，主要有三大原因推升不動產投資熱度。首先，不動產符合保險法「即時利用且有收益」規定，購置後即可出租創造穩定租金收入，有助提升經常性收益。其次，主管機關調降最低投資報酬率門檻，由原本2.97%下修至2.545%，讓符合規範的商辦、廠辦等投資標的增加，提升壽險業布局意願。

第三則是資產配置需求。由於壽險公司長年持有龐大保費資金，在海外投資受匯率波動及避險成本攀升影響下，國內大型商用不動產成為資金去化的重要管道，不僅可提高新台幣資產比重，也有助降低資產與負債的幣別錯配風險。

依現行保險法規定，壽險業投資不動產須以「即時利用且有收益」為原則，不包含尚未完工建築物；除自用不動產，整體投資額不得超過保險業可運用資金30%。在法規逐步鬆綁及收益率門檻下修後，商辦、廠辦及具穩定租金收益的開發案，已成大型壽險公司布局重點。