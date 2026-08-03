台灣永續投資獎揭曉／台新新光金奪八獎 成果豐

由台灣永續能源研究基金會所主辦的「2026年台灣永續投資獎」於7月31日舉行頒獎典禮，台新新光金控（2887）永續投資大躍進，旗下子公司銀行、證券及投信共囊獲八座大獎，台新銀行榮獲機構影響力類別「楷模」、台新投信榮獲機構影響力「楷模」及企業議合「銅級」，台新證券則獲得影響力投資「銀級」及個案影響力共四項「銅級」榮譽。

台新銀行除了對內建立嚴謹的永續治理組織、優化ESG投資策略與評估機制、培育永續金融專業人才外，對外更與被投資企業議合溝通、落實股東行動，持續把ESG納入公司投資業務DNA、引導被投資企業低碳轉型，善盡機構投資人的影響力，深獲評審肯定榮獲機構影響力銀行組-楷模獎。

台新證券近年將ESG深度融入投資管理、商品設計、承銷服務、盡職治理及數位金融創新，故一舉榮獲「影響力投資」銀獎及「永續主題投資」、「永續債券」、「企業議合」與「ESG創新」四項銅獎殊榮，充分展現推動永續金融的豐碩成果，一舉榮獲台灣永續投資獎五項大獎。

台新投信則是永續投資獎常勝軍，已連續四年獲得台灣永續投資獎肯定，今年摘下「機構影響力投信組-楷模獎」及「個案影響力-企業議合獎」。台新投信透過企業議合與投票權行使，強化與被投資企業對ESG議題之互動，發揮實質影響力，致力促成投資、產業與社會三贏的正向循環。

台新新光金控永續長李鎮宇指出，此次各子公司在永續投資獎的良好表現值得稱許，未來也會持續助力金控在國際永續評比持續領航。台新新光金控的永續成就包括獲得「標普全球」(S&P Global)公布「2026年標普全球永續年鑑」(The Sustainability Yearbook 2026)銀行產業別全球Top 1%三連霸，是全球首家銀行產業別(Bank Industry)獲此卓越成就的金融機構，並連續8年入選道瓊領先指數(DJBIC)世界及新興市場指數雙榜；此外2026年也持續獲得MSCI ESG評級之AAA最高評級肯定。

未來，李鎮宇強調台新新光將持續依循國際永續脈動、恪遵金管會政策指引，並以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，共同攜手實踐淨零轉型，成為各產業邁向永續的智慧好夥伴。