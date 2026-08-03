台灣永續投資獎揭曉／玉山金大贏家 拿下九殊榮

台灣永續能源研究基金會7月31日舉辦「第六屆台灣永續投資獎」頒獎典禮，玉山金控（2884）以深厚的永續金融實踐力，攜手子公司一舉榮獲九項大獎。玉山金控及玉山證券雙雙榮獲「機構影響力獎」最高榮譽典範獎，在個案影響力獎項方面，玉山銀行榮獲「永續債券」、「企業議合」及「股東行動」三項金獎；玉山證券榮獲「企業議合」銀級及「股東行動」銅級；玉山投信榮獲「股東行動」金級及「永續主題投資」銀級，展現玉山金控各子公司深耕永續投資的卓越成果。

玉山金控各子公司長期將永續理念融入投資業務，並依據業務特性發展多元永續投資策略。玉山銀行已連續九年發行具環境與社會正效益的永續發展債券，累計發行新台幣298億元，發行規模居本國銀行第一。玉山於2025年發布「低碳轉型計畫」，透過辨識及協助轉型中的企業逐步升級，取代直接排除高碳排產業的作法，從管理絕對碳排放量到鼓勵顧客積極展開減碳行動。

玉山證券依循玉山金控2050淨零碳排承諾及SBT科學基礎減碳目標，持續將ESG納入投資流程與決策管理，建立完善的永續投資管理機制，截至2025年底，長期投資部位完成SBT目標設定占比已達72.13%。透過股東會投票、企業議合與永續倡議，深化與被投資公司的溝通，引導企業強化治理、落實減碳。

玉山投信發行「玉山全球生態友善ESG多重資產證券投資信託基金」，追蹤三大具國際公信力之綠色與環境標竿指數，確保投資標的營收或資金用途明確且與環境改善、能源效率或資源保護高度相關。於2025年積極參與國內135家上市櫃公司股東會、針對1,756個議案行使投票權，透明揭露投票紀錄及議合成果，作為後續投資決策、投票判斷與議合策略調整之重要參考，形塑持續精進之治理循環。

一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略。真正的永續投資並非單純排拒高碳排產業，而是陪伴企業度過轉型過程。玉山金控旗下銀行、證券、投信在責任投資各領域皆獲得高度肯定，展現出玉山永續投資的實力。未來，玉山將持續透過盡職治理與多元化的永續商品，與投資人、被投資企業並肩前行，共同形塑永續未來。