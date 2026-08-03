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台灣永續投資獎揭曉／第一金 ESG 績優 橫掃六獎項

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金融集團橫掃台灣永續投資獎六項大獎，左起第一金投信投資長張正鼎、第一金人壽副總經理項守鈞、第一金控副總經理莊淑娟、第一銀行副總經理廖文偉、第一金證券協理陳彥禎。第一金提供
第一金融集團橫掃台灣永續投資獎六項大獎，左起第一金投信投資長張正鼎、第一金人壽副總經理項守鈞、第一金控副總經理莊淑娟、第一銀行副總經理廖文偉、第一金證券協理陳彥禎。第一金提供

第一金（2892）將ESG納入經營與投資策略，永續金融成果再獲肯定。第一金與旗下第一銀行、第一金證券、第一金投信及第一金人壽，在台灣永續能源基金會主辦的2026年台灣企業永續投資獎，一舉拿下六項大獎。

獲獎項目包括「機構影響力－楷模」、「機構影響力－典範」及「個案影響力－永續債券銀級」等，反映集團推動責任投資、低碳轉型及永續金融商品的成果。

面對全球淨零轉型，第一金透過責任投資、投資脫碳、主題式永續投資及盡職治理，引導資金流向低碳轉型與具永續價值的產業，並將ESG風險納入投資決策及投後管理。

第一金依永續投資政策，建立投資標的篩選、風險管理及持續追蹤機制，排除違反永續原則或高ESG風險企業，並逐步降低高污染、高碳排產業投資比重。

同時依循科學基礎減碳目標倡議（SBTi）及碳核算金融聯盟（PCAF）等國際標準，強化投資組合碳排管理，掌握被投資企業的氣候風險及轉型進度。

在資金運用方面，截至2025年底，第一金控投資永續發展債券累計逾282億元，並發行綠色及可持續發展債券70億元；投資國內綠電與再生能源相關產業近496億元，支持太陽能及再生能源設施建置。

旗下第一金投信也推出國內首檔全球影響力多重資產ESG基金，提供投資人兼顧財務報酬與永續價值的選擇，進一步擴大集團永續金融商品布局。

除擴大綠色投資，第一金控也持續與被投資企業就氣候變遷、減碳目標及ESG議題進行議合，並鼓勵高碳排企業簽署減碳承諾、提出具體轉型目標，透過金融力量推動產業升級。

第一金已連續八年入選道瓊領先指數世界指數成分股，四度獲MSCI ESG Ratings銀行類最高AAA評等，並九度入選S&P Global永續年鑑全球銀行業前5%，永續經營成果持續獲國際肯定。

第一金表示，未來將持續擴大低碳與綠色投資，強化ESG風險管理及盡職治理，運用金融資本協助企業加速轉型，朝「永續金融、第一品牌」目標邁進。

第一金 基金 淨零

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