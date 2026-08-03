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國泰金挺「全時無碳電力」倡議

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
2026年國泰金控五度前進歐洲最大氣候盛會「倫敦氣候行動周」，總經理李長庚（左二）參與世界氣候投資峰會，分享國泰面對詭譎不確定的地緣政治變化，如何強化轉型韌性，充分展現國泰金融集團的永續承諾。國泰金控／提供
2026年國泰金控五度前進歐洲最大氣候盛會「倫敦氣候行動周」，總經理李長庚（左二）參與世界氣候投資峰會，分享國泰面對詭譎不確定的地緣政治變化，如何強化轉型韌性，充分展現國泰金融集團的永續承諾。國泰金控／提供

極端氣候現象加劇，地緣政治衝突升高，全球能源轉型進入關鍵時刻，從「減碳」邁向「韌性」。國泰金控（2882）五度前進歐洲最大氣候盛會「倫敦氣候行動周」，今年由國泰金控總經理李長庚親赴倫敦，與全球政府、企業與金融機構共同聚焦「破碎時局中推動氣候合作」主軸，並宣布加入「全時無碳電力」倡議，成為全球唯一加入的金融機構成員，持續透過永續金融驅動亞洲淨零轉型。

國泰金控致力推動營運淨零，2022年成為台灣首家金融業加入RE100倡議，承諾以100%再生能源滿足年度用電需求，去年國泰金融集團再生能源使用占比突破50%；同時，也是國內最具規模的智慧綠房東，讓租戶能共享綠電資源，一年協助70間企業累計轉供超過5,400萬度綠電。

今年新加入的「全時無碳電力」，更進一步強調每小時的實際用電，都應盡可能與同一電網區域的無碳電力供應相匹配，被視為全球能源轉型邁向下一階段的重要指標。

李長庚指出，面對極端氣候與地緣政治等高度不確定性，金融業唯一能掌握的是持續強化韌性，期許國泰金控持續善用永續金融力量，不只是降低自身的環境足跡，更應擴大對社會的永續影響力，透過資金引導，加速產業淨零轉型。

在具體行動上，國泰金控致力擴大淨零轉型的投融資部位，除了積極與重要國際永續倡議建立夥伴關係，厚植國泰面對不確定性風險所需的韌性基礎，也投入印尼的地熱發電專案、越南的陸域風力發電專案，以及新加坡的永續航空燃料等項目。

為協助更多企業取得永續轉型所需的資金，國泰金控持續整合集團資源。李長庚表示，金融業應強化混合金融機制，協助具潛力的新創及中小企業建立轉型韌性，提升專案的可投資性與可融資性。例如，今年國泰世華銀參與永續發展基礎設施債務融資公司Pentagreen Capital管理的「綠色投資夥伴」，成為首家與GIP合作的台資銀行，透過混合金融支持東南亞永續基礎建設的實際作為。

國泰金 淨零 極端氣候

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