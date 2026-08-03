金融業獲利兆元 只差一步

金融三業兆元獲利提前倒數。據金管會統計，2026年上半年金融三業稅前盈餘9,042.5億元、年增1.4倍，寫史上同期新高，且三大業別全面創高，距離兆元大關僅咫尺，最快第3季可望提前達陣。

儘管第3季仍有多空拉鋸，7月台股回檔約6.5%，恐壓抑金融業投資收益；所幸7、8月股息收入進帳高峰可望補上火力。

金融三業今年獲利速度明顯加快。2024年是在11月才衝破兆元，今年照上半年月均1,507億元速度推估，第3季不只可望提前破兆，還可能超越2024年全年1兆588億元高峰、再寫新猷。

6月金融三業單月賺1,473.2億元，雖已連兩個月走低，但仍維持千億元以上高檔。主要因6月台美股漲幅不如5月，使壽險投資收益、券商自營表現降溫。

從月別觀察，今年除3月受台股急跌影響、單月僅賺648億元外，其餘五個月金融三業單月獲利均逾千億元，這也顯示金融業獲利底盤明顯墊高，但投資收益仍牽動單月波動。

從獲利結構來看，金融三業已形成「四、四、二」格局。上半年銀行業獲利占44%、保險業占34%、證期投信業占22%，過去銀行一枝獨秀局面淡化，保險與證券業已成為兩大新成長引擎。

銀行業上半年稅前盈餘4,002.2億元、年增32.6%，續寫史上同期新高。其中本國銀行賺3,583.1億元、貢獻近九成，銀行局副局長張嘉魁說，主要受惠放款成長、財管動能升溫，帶動利息、手續費與其他淨收益同步增加。

證期投信業上半年大賺1,946.3億元、年增2.42倍，也改寫史上同期新高。