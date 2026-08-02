壽險資本新制首張成績單8月出爐 增資壓力藏在年底

壽險業2026年接軌新一代清償能力制度（TIS）比率將在8月底的半年報中首度亮牌，但真正大考在年底。若全年補資未達標，2027年TIS比率恐遭下修，業者將面臨增資壓力，實力將分化。

TIS取代舊制RBC，以更貼近市場的方式衡量壽險公司的資產、負債及風險；比率愈高，代表資本緩衝愈厚。

TIS採「每年底判斷一次」，因此半年報只是首次揭露，並非正式驗收。採125%基準過渡額度者，半年報原則仍維持125%；設定140%等高目標者，比率才可能隨實際資本變化。

據法說會揭露，富邦人壽、國泰人壽及凱基人壽目標TIS均為140%，新光人壽與台灣人壽則為125%。受惠今年獲利、合約服務邊際（CSM）及淨值處於高檔，壽險圈預估半年報可望全數過關。

三大壽險業拉高到140%，主要為支撐母金控CAR維持100%以上配息門檻。壽險型金控資本高度受子壽險影響，須預留更厚緩衝，才能穩住配息空間。

但就算壽險半年報全數過關，不代表資本缺口已補足。過渡措施分15年攤還，超過125%的額外額度則須五年內補齊，業者仍須靠獲利、CSM與淨值增加，逐年補上應攤還資本。

真正驗收點落在2026年底。依TIS規定，若全年自有資本增加未達進度，125%基準將按達成比例下修，超過125%的額外借用則直接取消。

壽險圈認為，今年市場行情與獲利形成安全墊，2026年首年資本壓力相對有限；但2027年若股債市修正，獲利、淨值面臨高基期，資本累積又追不上攤還額度，增資及配息壓力才可能分化。