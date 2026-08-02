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迎向AI時代 宏泰人壽推動四階段智能轉型計畫

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽經營企劃部協理張志安。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽經營企劃部協理張志安。圖／宏泰人壽提供

AI浪潮席捲全球，金融保險業正加速數位轉型，以提升服務效率、優化客戶體驗及強化營運韌性宏泰人壽宣布正式啟動AI及數據應用發展藍圖，持續將人工智慧發展列為公司重要策略方向，自今年起分四大階段推動智能平台、資料治理及AI應用建置，預計於2030年完成全公司數據治理體系，並建立兼具智慧服務、精準決策能力及普惠金融價值的新保險服務模式。

宏泰人壽經營企劃部協理張志安表示，鑒於AI發展與應用為當前世界主流趨勢，身為金融保險業的一員，宏泰人壽IT部門推動四階段智能轉型計畫，以提高保戶服務效率與便利性：2026年第一階段聚焦於智能客服、無個資數位服務及資料倉儲；第二階段於2027年導入AI雲地架構、推動精準行銷自動化，同時培育相關領域人才，打造「超級員工」；第三階段將自2028年起邁入宏泰人壽「AI數據元年」，並於2029年持續深化相關應用，整合智能決策、超級助理及部門知識管理系統，提升跨部門協作效率及決策品質；第四階段則將完成全公司數據治理體系，預計於2030年達成。

而依照今年規劃，在客戶服務方面，宏泰人壽IT部門將於8月底完成「MaiAgent」智能客服建置，保戶可透過智能客服系統以自然語言查詢非個資及非機敏資訊，獲得即時回覆，未來亦將串接LINE官方帳號，提供24小時全天候的服務管道。在內部作業方面，「宏泰小助手」及部門知識管理系統將於年底完成建置，以提升員工作業效率，為未來個人化服務及智能決策奠定關鍵基礎。

張志安也表示，透過分階段推動AI及數據應用，宏泰人壽IT部門將持續強化數位服務能力，為保戶打造更智慧、更便利的保險服務。在推動數位創新的過程中，宏泰人壽始終以「人」作為科技應用的核心，除了致力於提高保戶服務品質之外，亦持續關注數位弱勢族群的使用需求，期望未來AI應用在兼顧資訊安全、公平待客與服務溫度的前提下，創造效益，達成企業、保戶與社會三方共好。

保險 宏泰人壽 韌性

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