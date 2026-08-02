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延續世界盃熱潮 國內最大幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」總決賽開踢

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國內最大幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」總決賽熱情開踢。安聯人壽／提供
國內最大幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」總決賽熱情開踢。安聯人壽／提供

2026世界盃冠軍戰甫落幕，台灣安聯小小世界盃總決賽延續熱潮，本週末盛大開踢。長期推廣台灣基層足球的安聯人壽於8月1、2日在臺北田徑場舉辦「2026安聯小小世界盃總決賽」，再現世界盃的熱情和精神，小將們歷經7區激烈的預賽，最終共有70隊前進總決賽一戰高下，各組別冠軍隊伍將獲得安聯小小世界盃經典特製的冰淇淋金盃。

值得一提的是，安聯人壽響應世界盃的團隊合作與跨國交流，並實踐「One Allianz」核心精神，透過運動培養年輕人的技能、知識與自信，並推廣健康生活方式、賦能下一代，今年首度舉辦「國際友誼邀請賽」，邀請印尼安聯人壽U15小將和泰國青年勁旅來台，與台灣離島代表金門隊和2025年冠軍台中代表隊同場較勁，讓世界盃精神從國際殿堂延伸至台灣基層足球場，增添嶄新國際亮點。

首度由美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦的2026世界盃成功帶動足球熱潮，現場觀賽人數創新高之外，並進一步點燃台灣民眾對足球的參與熱情。今年安聯小小世界盃主題響應世界盃精神，以「足球無國界，夢想零距離」為主題，期望將國際足球的熱情與精神帶進台灣，鼓勵所有小將們勇敢追夢，保持對足球的熱愛，即便語言、族群不同，也能透過足球與世界接軌。

今年共有1,185隊報名參賽，隊伍數連三年破千，吸引超過1萬2千個家庭熱情投入！對於台灣足球運動發展的契機，安聯人壽行銷長岑美慈表示，「從過往與德國拜仁慕尼黑球隊的合作經驗來看，足球選手的培養須從小做起，因此『安聯小小世界盃』規劃最小組別為U6，今年U6報名隊伍來到132隊，較去年成長12%，經過多年耕耘，很高興看到幼兒足球發展成果顯著，總參與球員破千。為了更進一步建構足球生態系與完善基層人才培育，安聯自2025 年起攜手英商明星足球訓練有限公司台灣分公司 MFA（Master Football Academy UK Ltd. Taiwan Branch），透過系統化訓練課程、國際交流與賽事平台，深耕兒童及青少年足球教育，鼓勵年輕世代透過足球培養自信、團隊合作精神與國際視野。」

為深化國際文化共融、展現安聯集團One Allianz的精神，特別邀請印尼安聯人壽（Allianz Indonesia）U15隊伍及泰國青年勁旅來台參與「國際友誼邀請賽」，與離島代表金門隊和2025年冠軍台中代表隊在台北交流球技。比賽以五人制足球進行，透過足球場的交流，讓小將們感受國際化氛圍，累積賽事經驗並建立深厚友誼，透過足球與國際接軌。

此外，印尼安聯人壽足球隊伍也表示，「感謝台灣安聯人壽的邀請，小將們對於這次的活動都很期待，很開心能夠與不同國家的隊伍交流。安聯小小世界盃的理念與規劃非常振奮人心，與安聯推廣MoveNow的倡議相符，我們很榮幸能共襄盛舉，一同延續安聯推廣足球運動發展的精神。」

「2026安聯小小世界盃總決賽」成功落幕，安聯人壽最後表示，感謝來自體壇公務單位的指導，執行單位的籌備與協調，更感謝異業企業夥伴的合作與贊助。傳承過去逾十載成功的經驗，看到近年台灣從事足球運動的人口逐年增加，我們深信正走在足球推廣的正確道路上，並期許未來『安聯小小世界盃』能夠繼續成為小朋友享受踢球樂趣的平台。作為全台最大幼兒足球賽事，更希望透過企業的力量，號召更多國內企業與民眾重視台灣基層足球運動的發展，齊心協力提升台灣足球國際視野與培育新血，希望未來能在世界級賽場上看到台灣足球隊發光發熱。

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