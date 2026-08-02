私募公會通過與創投公會合併 邱德成：創新資本體系進入新階段

中華民國私募股權投資商業同業公會日前召開會員大會，會中高票通過與中華民國創業投資商業同業公會合併案。私募公會理事長邱德成表示，創投與私募股權本來就是一套完整長期資本體系中的不同階段，創投主要支持新創企業從技術研發、產品驗證走向成長，私募股權則協助企業擴大規模、推動併購、產業整合及國際布局，兩會合併不只是組織上的整合，更代表台灣創新資本體系將進入新的發展階段。

創投公會與私募公會分別召開會員大會進行表決，兩會同意合併的比例均超過九成，顯示會員對於整合資源、共同推動產業發展具有高度共識。邱德成指出，台灣擁有世界級的科技產業、優秀人才與充沛資金，但要將創新能量真正轉化為具有國際競爭力的企業，仍需要更完整、更具規模的長期資本支持。未來兩會整合後，將串聯創業投資、私募股權、金融機構及資本市場，從新創、成長、併購到上市，建立更完整的企業籌資與成長路徑。

「投資新創，就是投資國家的未來；支持企業成長，就是厚植台灣下一個世代的產業競爭力。」邱德成表示，創投與私募股權追求合理投資報酬，是產業永續發展的必要條件；但更重要的社會價值，是運用專業資本發掘創新、培育企業、創造就業，並協助台灣產業轉型升級。

邱德成說，私募公會成立以來，持續代表產業向政府提出政策建議，並參與私募基金、有限合夥、租稅制度及重大投資政策等相關討論。未來合併後，公會將以更完整的產業代表性，持續扮演政府與業界之間的溝通橋梁，推動法規制度與投資環境優化。

他建議，政府推動兆元投資方案、亞洲資產管理中心及金融業支持創新等政策時，應將創投與私募股權納入整體政策架構，並在租稅優惠、資金來源、有限合夥制度及法規鬆綁等方面，提供更具體的政策支持，引導保險、金融及民間長期資金投入新創、科技、基礎建設及產業升級。

日前金管會發布「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，將支持創新創業、投資新創企業、創業投資及大學創投基金，列為金融業回饋社會的重要行動方向。邱德成表示，這項政策方向與創投及私募股權產業長期推動的理念一致，也顯示金融業的社會責任，已從傳統公益捐助，逐步走向運用金融專業支持創新與產業發展。

邱德成強調，金融最大的力量，不只是管理資金，而是將資金引導到國家最需要、最有未來的地方。創投與私募股權正是連結金融資本、產業創新與國家發展的重要橋梁。

未來，兩會將依法進行合併相關程序，預估整體作業約需三年。合併完成後，將進一步整合會員、產業及政策資源，推動台灣建立更完整的創新資本生態系，協助更多優秀企業從台灣出發、走向國際，為產業升級與經濟成長注入新的動能。