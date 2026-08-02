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全家超商的中元福箱抽台積電！永豐金證券股票禮品卡升級

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
不敢投資的人，也能從一張股票禮品卡開始。業者／提供
不敢投資的人，也能從一張股票禮品卡開始。業者／提供

「今年中元普渡不只抽家電，現在還能抽到台積電（2330）股票！」當投資成為全民話題，許多人仍遲遲跨不出第一步。永豐金證券觀察，不少民眾其實已具備基本理財觀念，也花時間閱讀投資書籍、觀看理財節目，甚至研究ETF與個股資訊，但真正要開戶、投入第一筆資金時，卻往往因擔心虧損而停在最後一步。如何讓從未投資過的人願意開始嘗試，成為普惠金融推廣的重要課題。

永豐金證券指出，隨著股票禮品卡「指定標的」第2季全新功能上線，股票禮品卡的應用場景正逐漸擴大。適逢中元節，近期全家便利商店推出中元福箱活動，每箱皆有機會獲得8元至3,000元「護國神山」台積電股票禮品卡，讓投資不再只存在於券商APP或財經資訊裡，而是真正走進民眾熟悉的生活場景。

展望下半年，永豐金證券將持續推動創新投資體驗，並推出「台美投資解鎖賽」，透過多重投資任務與多重獎勵機制，引導投資人逐步認識台股與美股市場，從第一次投資到持續參與市場，建立更健康且長期的財富累積觀念。

永豐金證券表示，希望股票禮品卡不只是送出一份禮物，更能送出一個改變未來的機會，讓更多人願意跨出投資第一步，實踐「翻轉金融，共創美好生活」的企業願景。

永豐金 股票 台積電

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