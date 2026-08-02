響應金融大回饋 業者培育新住民理財與種子講師

金管會推動金融大回饋，鼓勵業者針對社會大眾、客戶與員工3大面向提出回饋作法。金融業者陸續響應，包括提供新住民金融教育，培育種子講師赴全台巡迴理財教育，另有壽險業者與基金會合作，輔導新住民建立基本金融概念並考取相關證照。

金管會發布金融業深化社會信任與回饋行動指引（金融大回饋指引），針對社會、客戶與員工3大面向提出22項回饋參考項目，回饋社會部分包含投入青年培力、金融教育與創新創業，回饋客戶如提供費用回饋、友善理賠等，回饋員工則有提高薪資與福利、友善職場環境與完善職涯發展等。

金融業陸續響應金融大回饋，台北富邦銀行鎖定金融教育、普惠金融、淨零轉型及反詐防護等4面向。以金融教育為例，北富銀透過串聯學校、非營利組織與社會資源，打造涵蓋兒童、青少年及弱勢族群的金融培力體系。

北富銀自2024年與移工教育文化組織One-Forty合作進行「移工金融理財認知大調查」，持續關注在台移工、新住民、新二代及國際學生等多元族群的金融權益，陸續推出印尼、越南、泰國、菲律賓等多語防詐指引、銀行常用服務使用指南等。

北富銀也攜手南洋台灣姊妹會規劃金融培力措施，包含為新住民及新二代辦理培力工作坊，由北富銀講師授課，設計符合新住民需求的金融理財與防詐等課程教材，從中培訓10至12名具備授課能力的金融講師。後續由種子講師深入全台推動巡迴理財教育，促進新住民對金融知識及服務的理解與運用能力。

北富銀跟松山家商、師大特殊教育中心合作推動「羽翼分行」計畫，協助特教學生培養金融職能與就業能力，截至2025年累計32名特教生參與，透過金融行業專業教育及現場實習，提升就業競爭力。

富邦人壽持續與台灣財經素養教育推廣協會合作，協助學生建立風險意識，也與賽珍珠基金會合作推動新住民保險教育，輔導新住民及新二代建立基本金融概念並考取相關證照。

國泰人壽透過學童培力、青年金融教育、高齡友善及防詐教育等行動，提升全民身、心、財的健康韌性。自2013年起推動「國泰學童圓夢計畫」，截至2025年累計投入逾新台幣3600萬元，陪伴超過4800名學童。自2017年啟動永續校園計畫，持續推動校園反毒宣導。

防詐方面，國泰人壽2025年成功攔阻198件詐騙案件，守護民眾資產約1.5億元，阻詐金額占整體壽險業9成。針對高齡族群，致力成為社區互助共生、長輩在地安養的推手，共設置6座「國泰幸福農場」，持續推動高齡友善及社區共融，打造更具韌性的社會服務網絡。

中信銀行推動金融回饋策略，打造可負擔、可理解的普惠金融環境。例如，推出台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）、基金定期定額優惠、小額終身壽險、微型保險及符合ESG範疇的永續金融產品；深入偏鄉與弱勢族群，攜手社區、醫療院所及公益團體辦理逾20場信託宣導與金融教育活動。