彰銀主導國票金「公公併」？財部：尚無進一步規劃

國票金今年5月底改選後，由公股掌握主導權，媒體報導財政部擬傾向由彰銀主導「公公併」。財政部今天表示，併購議題牽涉許多面向，也要尊重公司治理，目前尚無進一步規劃。

媒體報導，政府高層原本規劃由第一金、兆豐金、彰化銀行等3家金融機構其中一家來併國票金，不過決策高層與公股金融圈交換意見後認為，若由彰銀主導合併，其綜效有望最大，擬改為彰銀擔綱推動。

針對媒體報導「公公併」訊息，財政部今天表示，國票金甫完成董事改選，財政部長莊翠雲先前於立法院備詢時也提到，如果有必要可以請國票金至立法院備詢，尊重立法院職權。至於併購議題牽涉面向廣泛，也要尊重公司治理，尚無進一步規劃。