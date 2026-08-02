大麥克揭密…台幣低估60%

英國經濟學人雜誌「大麥克指數」今夏問世滿40年。最新指數顯示，若非印尼盾貶值，台灣大麥克應是全球最便宜的，此購買力指標也反映新台幣低估逾60%。

台灣單買一份78元的大麥克，換算僅2.42美元，遠低於美國大麥克售價6.22美元。若按相同購買力推算，新台幣合理匯率應為1美元兌12.51元，遠低於上周五收盤的32.3元。

瑞士情況正好相反，大麥克售價高達9.04美元，居全球之冠，瑞郎因此被認定高估約45%。

經濟學人最新一期以大麥克為封面故事。作者考克斯（Simon Cox）指出，瑞郎遭高估，新台幣則被低估。不過，他接受MarketWatch訪問時坦言 ，「無法從這項指數推斷這些貨幣未來的匯價」。