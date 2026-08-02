海外追夢 長天期保險當後盾

近年數位遊牧興起，加上近期部分國家陸續開放青年赴海外打工度假申請，上班族也常見商務出差行程，以短天期旅遊為主的旅行平安險已經無法滿足長時間在海外留遊學、生活或工作的保障需求。

產險業者觀察指出，長達半年以上甚至是一年的海外行程，除了意外保障額度之外，還須確認是否涵蓋足夠的突發疾病、醫療費用、緊急救援及第三人責任險等保障。

一般旅平險多有投保天期限制，部分商品最長約180天，若是海外打工度假或長期出差，則須考量可涵蓋整段海外期間的長天期專案。目前市面上包括國泰產物、富邦產物、南山產物及安達產物等，皆推出針對海外打工度假或留遊學族群設計的保險方案，保障內容也從意外保障延伸至海外醫療、突發疾病及第三人責任等面向。

產險業者指出，長天期海外保險挑選時，首先要確認保障期間是否符合需求，若保單無法涵蓋完整旅程，中間產生保障空窗，反而增加風險；其次則是工作內容與職業類別是否符合承保範圍，因海外打工與單純旅遊不同，例如可能在農場、工廠或飯店打工，投保時須確認職業限制。

以富邦產物「一期逐夢」一年期海外個人傷害險專案為例，其特色之一即為適用一至六類職業別，保障範圍涵蓋不同海外工作型態，對於從事海外勞務工作的青年族群較具彈性，專案組合中涵蓋A到E等五種保額由低到高的保障內容，也特別針對申根國家（如德、法、荷、西、葡等）提供千萬元起跳的意外身故及失能保障。

國泰產物推出的海外遊學打工專案中，根據統計，約有85%的保戶選擇海外基本型方案，該方案內容包含400萬元意外身故及失能保障、40萬元海外傷害醫療實支實付險，以及海外突發疾病住院、門診與急診醫療，另有海外急難救助保險和第三人責任險等，反映多數保戶在長期海外停留時，仍優先考量意外與醫療等核心保障的基本保額是否到位。

南山產物針對留學生提供的是「海外留學生綜合保險」，根據實支實付傷害醫療險和海外突發疾病住院醫療險的保障額度，分別提供八種費率方案；至於海外打工度假或差旅，則由南山人壽提供「海外暢遊保險」，特色是海外特定地區，醫療保障會自動調升，如日本、紐澳為150%，美、加、歐等地給付比例最高可達300%。

安達產物「青年海外度假打工保險專案」則鎖定18至35歲青年族群，以打工度假青年為主要族群，不包含留學或遊學者，並根據前往地區區分保費計算方式，讓消費者可依目的地醫療成本調整保障規劃，但不承保美、加地區。