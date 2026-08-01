快訊

高雄又傳毒駕害命！ 闖紅燈撞飛62歲騎士「拖行350公尺」機車都起火

半世紀首次空拍機出動！幫基隆地標22.5米高巨型觀音像「洗澎澎」

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

聽新聞
0:00 / 0:00

金價7月穩住4,000美元大關 國銀分析反轉向上三關鍵因素

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國際金價近期在每英兩4,000美元附近震盪。路透
國際金價近期在每英兩4,000美元附近震盪。路透

美伊衝突持續牽動市場情緒，國際金價近期在每英兩4,000美元附近震盪整理。本國銀行認為，黃金多頭格局仍未改變，除受地緣政治風險支撐外，各國央行持續增持黃金、分散美元資產配置，也是中長期金價的重要支撐力量；不過，如要金價有顯著上漲，須觀察全球央行是否增加黃金儲備，以及中東局勢與美國聯準會政策動向，若升息預期升溫，將對金價形成壓力。

兆豐銀行表示，這波黃金牛市主要來自俄烏戰爭後地緣政治風險升高，加上美國債務規模居高不下，各國央行開始調節美元資產配置，提高黃金儲備比重。根據世界黃金協會調查，多數央行仍有意在未來持續增加黃金持有部位，成為支撐金價的重要基本面。

兆豐銀指出，近期金價回落至每英兩4,000美元附近後，已吸引逢低買盤進場，短線需持續關注美伊衝突是否進一步升級。若能源價格未推升通膨超出市場預期，4,000美元可望成為近期金價的重要支撐區。

中國信託銀行分析，這周市場在美伊和談可能性、美伊衝突再起，以及聯準會7月會議未如市場預期升息等因素影響下，國際金價呈現震盪走高，並穩守4,000美元之上，單周上漲約1.3%。下周市場將聚焦美國製造業與服務業PMI、職位空缺數及初領失業救濟金人數等經濟數據，以觀察美國景氣及貨幣政策方向。預期美伊關係仍將維持「邊打邊談」局面，油價雖可能持續波動，但對通膨衝擊有限，因此下半年聯準會升息機率仍偏低。

中信銀也指出，近期黃金ETF持倉量增加，反映市場逢低承接意願升溫。不過，若油價維持高檔時間拉長，或聯準會釋出更偏鷹派訊號，推升市場對升息的預期，將成為短期金價上行的主要壓力。

展望後市，中信銀認為，黃金中期仍具上漲空間，主要觀察兩項因素，包括聯準會政策立場轉趨寬鬆，或市場重新預期降息；以及全球央行基於對債務可持續性、降低交易對手風險及資產多元配置考量，持續增持黃金。此外，隨著年底進入黃金實體需求旺季，也有助支撐金價表現。

金價 國銀 黃金 美元

延伸閱讀

各國央行買黃金大縮手 第1季採購57公噸較預估減76%

美日聯手干預匯市？日圓再度升破158、經濟學家這樣看

台股ETF 科技題材火

別被恐慌騙了！台股強彈重回42K 法人：回歸基本面逢低布局

相關新聞

美日聯手干預匯市？日圓再度升破158、經濟學家這樣看

日圓兌美元近日劇烈震盪，在市場盛傳日本官方30日進場干預匯市後，匯價一度由接近164急升，突破158關卡，隔日又回貶至160附近。不過，外媒31日再度拍到美國財政部長貝森特寫有「買入日圓50億至100億」的待辦事項便條，加上市場盛傳美國財政部通知各大銀行可能出手，引發市場對美日可能協調干預匯市的揣測，帶動日圓再度走強，一度升至157.29，目前約在157.5至157.6區間震盪。

金價7月穩住4,000美元大關 國銀分析反轉向上三關鍵因素

美伊衝突持續牽動市場情緒，國際金價近期在每英兩4,000美元附近震盪整理。本國銀行認為，黃金多頭格局仍未改變，除受地緣政治風險支撐外，各國央行持續增持黃金、分散美元資產配置，也是中長期金價的重要支撐力量；不過，如要金價有顯著上漲，須觀察全球央行是否增加黃金儲備，以及中東局勢與美國聯準會政策動向，若升息預期升溫，將對金價形成壓力。

美元保單宣告利率衝4.42% 台壽拉至業界最高水準

市場預期美國聯準會（Fed）升息不遠，美國長年期公債殖利率走勢持續維持高檔震盪，國內壽險公司的美元利率變動型保單也反映市場環境，連續三個月調升保單宣告利率搶攻商機。目前美元保單最高宣告利率普遍落在4.3%至4.35%區間，以台灣人壽4.42%暫時居冠。

國票金法人董事換將 魏啟林任台鋼代表人

國票金昨（31）日公告法人董事代表人異動，法人董事台鋼金融科技產業控股公司改派前國票金董事長魏啟林擔任股權代表人，8月1日起生效，原代表人劉子猛則卸任。

台幣放量 勁揚1.62角

台股昨（31）日大漲逾3,000點，帶動外資匯入，新台幣兌美元匯價午盤強勢反攻，在外資大舉匯入及中央銀行尾盤調節下，終場收在32.292元、全日最高價，單日勁升1.62角、升幅0.5%，創下逾三個半月來最大單日升幅。成交量放大至40.49億美元，周線由黑翻紅，終結連五周貶值走勢。

四貸同堂 牽動央行9月利率決策

今年上半年台股瘋漲，許多股民透過理財型房貸、信貸、車貸等所謂的「四貸同堂」大開槓桿，利率變動恐成新隱憂。央行若選在九月升息，「四貸同堂」多重借款戶，計息利率一定跟著上升，屆時還款壓力更大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。