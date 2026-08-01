金價7月穩住4,000美元大關 國銀分析反轉向上三關鍵因素

美伊衝突持續牽動市場情緒，國際金價近期在每英兩4,000美元附近震盪整理。本國銀行認為，黃金多頭格局仍未改變，除受地緣政治風險支撐外，各國央行持續增持黃金、分散美元資產配置，也是中長期金價的重要支撐力量；不過，如要金價有顯著上漲，須觀察全球央行是否增加黃金儲備，以及中東局勢與美國聯準會政策動向，若升息預期升溫，將對金價形成壓力。

兆豐銀行表示，這波黃金牛市主要來自俄烏戰爭後地緣政治風險升高，加上美國債務規模居高不下，各國央行開始調節美元資產配置，提高黃金儲備比重。根據世界黃金協會調查，多數央行仍有意在未來持續增加黃金持有部位，成為支撐金價的重要基本面。

兆豐銀指出，近期金價回落至每英兩4,000美元附近後，已吸引逢低買盤進場，短線需持續關注美伊衝突是否進一步升級。若能源價格未推升通膨超出市場預期，4,000美元可望成為近期金價的重要支撐區。

中國信託銀行分析，這周市場在美伊和談可能性、美伊衝突再起，以及聯準會7月會議未如市場預期升息等因素影響下，國際金價呈現震盪走高，並穩守4,000美元之上，單周上漲約1.3%。下周市場將聚焦美國製造業與服務業PMI、職位空缺數及初領失業救濟金人數等經濟數據，以觀察美國景氣及貨幣政策方向。預期美伊關係仍將維持「邊打邊談」局面，油價雖可能持續波動，但對通膨衝擊有限，因此下半年聯準會升息機率仍偏低。

中信銀也指出，近期黃金ETF持倉量增加，反映市場逢低承接意願升溫。不過，若油價維持高檔時間拉長，或聯準會釋出更偏鷹派訊號，推升市場對升息的預期，將成為短期金價上行的主要壓力。

展望後市，中信銀認為，黃金中期仍具上漲空間，主要觀察兩項因素，包括聯準會政策立場轉趨寬鬆，或市場重新預期降息；以及全球央行基於對債務可持續性、降低交易對手風險及資產多元配置考量，持續增持黃金。此外，隨著年底進入黃金實體需求旺季，也有助支撐金價表現。