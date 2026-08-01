美日聯手干預匯市？日圓再度升破158、經濟學家這樣看

日圓兌美元近日劇烈震盪，在市場盛傳日本官方30日進場干預匯市後，匯價一度由接近164急升，突破158關卡，隔日又回貶至160附近。不過，外媒31日再度拍到美國財政部長貝森特寫有「買入日圓50億至100億」的待辦事項便條，加上市場盛傳美國財政部通知各大銀行可能出手，引發市場對美日可能協調干預匯市的揣測，帶動日圓再度走強，一度升至157.29，目前約在157.5至157.6區間震盪。

輸入通膨惡化 日本出手壓力升高

對於市場高度關注官方是否出手干預，國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，日本此次可能選擇在此時進場，主要仍是國內通膨壓力快速升高所致。日本過去長期讓日圓維持約150兌1美元附近的相對弱勢，有助出口競爭力，但今年情勢出現變化，受到國際油價走高及日圓持續貶值雙重影響，日本進口通膨快速惡化，今年2月進口通膨年增率仍僅約2.7%，到了6月已逼近30%，顯示輸入性通膨壓力大幅升高。

林啟超表示，今年上半年國際油價平均每桶約83美元，較去年同期增加約23%，再加上日圓較去年同期貶值逾一成，使能源及原物料成本持續攀升。雖然目前日本消費者物價指數（CPI）尚未完全反映，但日本央行官員已示警，未來幾個月食品等民生商品價格將逐漸反映進口成本上升，若日圓持續走弱，供給面的通膨壓力恐進一步擴大，侵蝕民眾的購買力，甚至影響政府施政支持度。他認為，這也是日本政府不得不介入的重要原因。

美元強勢壓盤 資金外流加劇貶勢

林啟超解釋，除國內因素外，外部環境同樣對日圓形成壓力。市場近期重新提高對美國聯準會可能維持高利率、甚至升息的預期，使美元持續受到支撐，導致包括日圓、歐元及新台幣等非美元貨幣普遍承壓；加上市場對日本央行後續的升息路徑與終端利率仍有不確定性，以及日本壽險公司對日債的需求減弱、資金流向海外等因素，加速日圓貶值。

針對市場揣測美日可能聯手干預匯市，林啟超表示，目前並無官方證實，不過30日當晚日圓與韓元於短時間內同步大幅升值，加上貝森特公開表示日圓遭到低估，因此市場自然提高聯合干預的聯想。

干預難改基本面 還需要大關鍵因素

林啟超分析，日圓過度貶值確實不利全球金融市場穩定，美方也未必樂見，因此若日本希望穩定匯市，美國至少可能採取較為配合的態度；至於日本則因輸入性通膨與民生壓力升高，出手意願相對更強。

不過，林啟超認為，光靠官方干預是不夠的，若要改變日圓的基本面，還需要三大關鍵因素，一是需要聯準會貨幣政策方向轉向降息，二是高油價及荷莫茲海峽情勢改善，使國際油價回落，輸入性通膨壓力緩解，日圓才有機會真正止貶，三是日本央行升息的路徑、幅度與終端利率等態度明確。