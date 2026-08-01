四貸同堂 牽動央行9月利率決策

今年上半年台股瘋漲，許多股民透過理財型房貸、信貸、車貸等所謂的「四貸同堂」大開槓桿，利率變動恐成新隱憂。央行若選在九月升息，「四貸同堂」多重借款戶，計息利率一定跟著上升，屆時還款壓力更大。

一位金融業高層指出，就如同央行先前不敢直接用升息來對付投資客、平抑房市過熱問題，就是因為擔心升息恐使全民房貸利息壓力加重，「四貸同堂」也將面臨相同問題；央行九月是否升息、利率決策走向，上述隱憂將成為央行考慮的面向。

倘若這些多重借款戶又動用券商的融資券方式買股，在日前連續五個交易日大跌近五千點，已被斷頭「掃」出場之下，恐怕接下來連按期還本付息都陷入「無米之炊」的窘境，若再面對升息，更是雪上加霜。

另一位金融業高層指出，觀察銀行體系八月是否出現更多信貸、房貸還本付息異狀，將是央行九月理監事會議會否升息的一道重要研判指標。雖然客戶還本付息異常，要連續三個月才會正式列入逾放比率計算，但所謂的本息還款遲繳、不繳等異狀，其實就等同逾放，最快八月就會產生。對此，央行與金管會兩大部會都緊鑼密鼓盯場，尤其若這類異狀顯著增加，就會使得央行九月升息的可能性大幅降低。

至於美國聯準會九月是否升息，一家大型金控高層分析，並非是最重要的觀察指標，因為過去台灣央行的利率決策不見得會同步跟進美國。

金控高層引用日前公布的央行理監事會議紀錄指出，儘管有兩位學者背景的理事認為當前是升息和讓貨幣政策正常化的適當時機，但其他多數理事認為，台灣當前的通貨膨脹壓力主要來自「供給面」而非「需求面」，貨幣政策對供給型通貨膨脹的抑制效果有限，因此並不贊成升息。