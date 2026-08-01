聽新聞
0:00 / 0:00

台幣放量 勁揚1.62角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

台股昨（31）日大漲逾3,000點，帶動外資匯入，新台幣兌美元匯價午盤強勢反攻，在外資大舉匯入及中央銀行尾盤調節下，終場收在32.292元、全日最高價，單日勁升1.62角、升幅0.5%，創下逾三個半月來最大單日升幅。成交量放大至40.49億美元，周線由黑翻紅，終結連五周貶值走勢。

匯銀預估，下周新台幣波動區間約落在32.1元至32.5元之間，短線仍將視外資動向、國際美元走勢及央行調節力道而定。

昨日適逢7月底最後一個交易日，央行尾盤持續進場調節，使收盤價穩定落在32.2元開頭價位，而非由市場自然落在32.3元附近，顯示央行在月底仍維持穩定匯率的政策基調，縮小新台幣相較6月底的貶值幅度。

展望後市，匯銀人士表示，市場焦點將逐漸由7月股利匯出轉向8月台股、美股及美國聯準會政策動向。雖然8月股利發放金額將較7月減少，但外資是否持續匯出仍是影響新台幣的重要變數。若國際股市維持穩定，外資持續回流，新台幣可望獲得支撐；反之，若全球金融市場再度轉趨保守，美元走強，新台幣仍可能承壓。

匯銀人士指出，昨日匯市可明顯分為上午與下午兩個階段。上午盤仍受到外資股利匯出需求影響，市場美元買盤偏強，新台幣一度回貶至32.49元附近，出口商則趁機適度拋匯，但隨著匯價走升拋匯意願隨之減弱。

午後情勢則出現明顯逆轉。受台股強勁反彈激勵，外資由上午偏匯出轉為大舉匯入，市場美元賣壓快速增加，新台幣一路走升。市場人士指出，部分外資銀行下午拋匯力道明顯，使新台幣迅速收復失土。

儘管新台幣周五強升，但7月表現仍偏弱。新台幣本周走勢劇烈震盪，呈「先貶後升」格局，在最後一個交易日急升逾1角後，全周由貶轉升，累計升值6.6分、升約0.2%，終止連五黑。

台幣 匯價 美國聯準會

延伸閱讀

台股創史上最大漲點 新台幣強升1.62角收32.292元

新台幣短線易貶難升

台幣貶破32.4元 15個月低點

新台幣早盤呈先升後貶 留意出口商月底例行性拋匯

相關新聞

四貸同堂 牽動央行9月利率決策

今年上半年台股瘋漲，許多股民透過理財型房貸、信貸、車貸等所謂的「四貸同堂」大開槓桿，利率變動恐成新隱憂。央行若選在九月升息，「四貸同堂」多重借款戶，計息利率一定跟著上升，屆時還款壓力更大。

美元保單宣告利率衝4.42% 台壽拉至業界最高水準

市場預期美國聯準會（Fed）升息不遠，美國長年期公債殖利率走勢持續維持高檔震盪，國內壽險公司的美元利率變動型保單也反映市場環境，連續三個月調升保單宣告利率搶攻商機。目前美元保單最高宣告利率普遍落在4.3%至4.35%區間，以台灣人壽4.42%暫時居冠。

國票金法人董事換將 魏啟林任台鋼代表人

國票金昨（31）日公告法人董事代表人異動，法人董事台鋼金融科技產業控股公司改派前國票金董事長魏啟林擔任股權代表人，8月1日起生效，原代表人劉子猛則卸任。

台幣放量 勁揚1.62角

台股昨（31）日大漲逾3,000點，帶動外資匯入，新台幣兌美元匯價午盤強勢反攻，在外資大舉匯入及中央銀行尾盤調節下，終場收在32.292元、全日最高價，單日勁升1.62角、升幅0.5%，創下逾三個半月來最大單日升幅。成交量放大至40.49億美元，周線由黑翻紅，終結連五周貶值走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。