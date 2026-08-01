台幣放量 勁揚1.62角

台股昨（31）日大漲逾3,000點，帶動外資匯入，新台幣兌美元匯價午盤強勢反攻，在外資大舉匯入及中央銀行尾盤調節下，終場收在32.292元、全日最高價，單日勁升1.62角、升幅0.5%，創下逾三個半月來最大單日升幅。成交量放大至40.49億美元，周線由黑翻紅，終結連五周貶值走勢。

匯銀預估，下周新台幣波動區間約落在32.1元至32.5元之間，短線仍將視外資動向、國際美元走勢及央行調節力道而定。

昨日適逢7月底最後一個交易日，央行尾盤持續進場調節，使收盤價穩定落在32.2元開頭價位，而非由市場自然落在32.3元附近，顯示央行在月底仍維持穩定匯率的政策基調，縮小新台幣相較6月底的貶值幅度。

展望後市，匯銀人士表示，市場焦點將逐漸由7月股利匯出轉向8月台股、美股及美國聯準會政策動向。雖然8月股利發放金額將較7月減少，但外資是否持續匯出仍是影響新台幣的重要變數。若國際股市維持穩定，外資持續回流，新台幣可望獲得支撐；反之，若全球金融市場再度轉趨保守，美元走強，新台幣仍可能承壓。

匯銀人士指出，昨日匯市可明顯分為上午與下午兩個階段。上午盤仍受到外資股利匯出需求影響，市場美元買盤偏強，新台幣一度回貶至32.49元附近，出口商則趁機適度拋匯，但隨著匯價走升拋匯意願隨之減弱。

午後情勢則出現明顯逆轉。受台股強勁反彈激勵，外資由上午偏匯出轉為大舉匯入，市場美元賣壓快速增加，新台幣一路走升。市場人士指出，部分外資銀行下午拋匯力道明顯，使新台幣迅速收復失土。

儘管新台幣周五強升，但7月表現仍偏弱。新台幣本周走勢劇烈震盪，呈「先貶後升」格局，在最後一個交易日急升逾1角後，全周由貶轉升，累計升值6.6分、升約0.2%，終止連五黑。