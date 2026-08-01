國票金法人董事換將 魏啟林任台鋼代表人

市場預期美國聯準會（Fed）升息不遠，美國長年期公債殖利率走勢持續維持高檔震盪，國內壽險公司的美元利率變動型保單也反映市場環境，連續三個月調升保單宣告利率搶攻商機。目前美元保單最高宣告利率普遍落在4.3%至4.35%區間，以台灣人壽4.42%暫時居冠。

2026-08-01 01:03