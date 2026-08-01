美元保單宣告利率衝4.42% 台壽拉至業界最高水準

保單示意圖。圖／AI生成，非新聞現場

市場預期美國聯準會（Fed）升息不遠，美國長年期公債殖利率走勢持續維持高檔震盪，國內壽險公司的美元利率變動型保單也反映市場環境，連續三個月調升保單宣告利率搶攻商機。目前美元保單最高宣告利率普遍落在4.3%至4.35%區間，以台灣人壽4.42%暫時居冠。

觀察8月各壽險公司的宣告利率結構，美元保單依然是吸引資產配置的核心。美元保單最高宣告利率冠軍由台灣人壽以4.42%獨占；其次為4.35%，包括國泰人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽、友邦人壽、第一金人壽及合庫人壽等九家業者；落在4.25%至4.30%區間，則有南山人壽、臺銀人壽、三商美邦人壽（2867）與安聯人壽最高落在4.30%，富邦人壽則維持在4.25%。

在新台幣與其他幣別保單方面，安聯人壽以台幣最高2.90%領跑市場，第一金人壽最高達2.85%，其餘多落在2.45%至2.78%之間。另外，國泰人壽現售澳幣商品「祿守澳利」最高達3.9%；元大人壽「日優寶」日圓保單宣告利率則為3%，已超越多數新台幣保單宣告利率。

今年2月起，壽險業的美元利變型保單宣告利率戰火猛烈，由元大人壽和宏泰人壽開出第一槍，調高宣告利率至最高4.35%及4.3%，全球人壽則推出新美元保單，將最高宣告利率拉升至4.35%，5至7月市場罕見出現連續三個月宣告利率調升潮。

在新台幣保單部分，南山人壽8月1日推出「增多鑽」，將新台幣保單最高宣告利率由2.75%拉升至2.78%。

傳統型美元保單過去是業者銷售主力商品，今年因台股強勢，投資型保單大放異彩。不過，隨著部分壽險業者陸續調升宣告利率，加上美元資產的配置需求，壽險業者的傳統型外幣與美元保單仍從6月起，出現較明顯的月增與年增長。

業者觀察，美元利變商品之所以受青睞，主因其具備穩定資產累積、多元貨幣配置及壽險身故保障等特色。