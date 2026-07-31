玉山金控攜手馬偕醫院前進柬埔寨國際義診 子行分送米糧及物資

玉山金控（2884）再次與馬偕紀念醫院攜手前往柬埔寨舉辦「送愛到柬埔寨」國際義診活動，延續雙方長年深耕海外醫療服務的初衷，將專業醫療與溫暖關懷帶進當地偏鄉社區，科別包含：內科、心臟科、小兒科、牙科，20日起三天義診共看診1,837人次；玉山銀行及柬埔寨子行志工們也分送6,000公斤米糧及300份民生物資、毛毯，以實際行動幫助柬埔寨暹粒偏鄉家庭。

玉山與馬偕紀念醫院自2016年起攜手前往柬埔寨推動國際義診，累計服務近16,000位偏鄉居民及孩童。今年義診團隊持續結合馬偕紀念醫院的醫療專業、吳哥扶輪社的在地資源，以及玉山柬埔寨子行UCB同仁擔任問診與用藥翻譯，攜手串聯各方力量，讓醫療照護順利走進當地社區。玉山志工們也再次組成兒福志工團，透過團康互動、遊戲陪伴與友善交流，陪伴等候看診的孩童，在歡樂氛圍中舒緩緊張情緒並安心接受診療，也為義診現場增添更多溫暖與笑容。

馬偕紀念醫院國際醫療中心主任蔡維德表示：「今年是馬偕與玉山合作的第十個年頭，很高興能一起合作來到柬埔寨偏鄉提供醫療服務及物資。今年更接獲柬埔寨衛生局通知，希望我們能重回去年的義診地點，這是對我們服務品質、熱誠的肯定。期待未來還有第二個十年，我們能繼續合作。」玉山志工也分享：「現場看見的不只是醫療服務，更是一份跨越國境的關懷。許多民眾因為交通、資源或經濟條件限制，平時較難獲得穩定醫療照護，這次能夠就近接受診療與衛教，臉上都露出安心的神情。醫護人員耐心問診、細心說明，志工與同仁也在一旁協助翻譯、安撫情緒，讓醫療不只是診治，更成為理解與陪伴的開始。」

玉山金控董事長黃男州表示：「秉持著一份愛可以牽引更多的愛的精神，玉山人期許成為世界一等的公民，我們將攜手志同道合的夥伴持續合作國際義診活動，這也正是玉山企業文化知福、惜緣、感恩的最佳體現。」多年來，玉山持續投入國內外公益行動，期盼透過實際參與，讓每一次陪伴，都是一次心意的傳遞。玉山與馬偕紀念醫院共同抱持著愛無國界與關懷生命的理念，透過國際義診活動照顧偏鄉村民及孩童健康，傳遞台灣人民的愛與溫暖。未來也將持續透過國際志工培訓及在地員工參與，結合當地醫療機構及非營利組織的力量，讓愛與希望在更多角落延續。