快訊

日盤大漲逾3100點激情過後 台指期夜盤上半場跌逾400點

清大校長高為元續任後赴美選校長挨批 學界曝「行之有年」：藉此提升身價

別人老公比較好？台積電董事曾繁城將贈妻5千張股票 市值逾121億

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金控攜手馬偕醫院前進柬埔寨國際義診 子行分送米糧及物資

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控與馬偕醫院合作舉辦「送愛到柬埔寨」國際義診活動，前進柬埔寨偏鄉提供醫療服務與健康關懷。圖／玉山金控提供
玉山金控與馬偕醫院合作舉辦「送愛到柬埔寨」國際義診活動，前進柬埔寨偏鄉提供醫療服務與健康關懷。圖／玉山金控提供

玉山金控（2884）再次與馬偕紀念醫院攜手前往柬埔寨舉辦「送愛到柬埔寨」國際義診活動，延續雙方長年深耕海外醫療服務的初衷，將專業醫療與溫暖關懷帶進當地偏鄉社區，科別包含：內科、心臟科、小兒科、牙科，20日起三天義診共看診1,837人次；玉山銀行及柬埔寨子行志工們也分送6,000公斤米糧及300份民生物資、毛毯，以實際行動幫助柬埔寨暹粒偏鄉家庭。

玉山與馬偕紀念醫院自2016年起攜手前往柬埔寨推動國際義診，累計服務近16,000位偏鄉居民及孩童。今年義診團隊持續結合馬偕紀念醫院的醫療專業、吳哥扶輪社的在地資源，以及玉山柬埔寨子行UCB同仁擔任問診與用藥翻譯，攜手串聯各方力量，讓醫療照護順利走進當地社區。玉山志工們也再次組成兒福志工團，透過團康互動、遊戲陪伴與友善交流，陪伴等候看診的孩童，在歡樂氛圍中舒緩緊張情緒並安心接受診療，也為義診現場增添更多溫暖與笑容。

馬偕紀念醫院國際醫療中心主任蔡維德表示：「今年是馬偕與玉山合作的第十個年頭，很高興能一起合作來到柬埔寨偏鄉提供醫療服務及物資。今年更接獲柬埔寨衛生局通知，希望我們能重回去年的義診地點，這是對我們服務品質、熱誠的肯定。期待未來還有第二個十年，我們能繼續合作。」玉山志工也分享：「現場看見的不只是醫療服務，更是一份跨越國境的關懷。許多民眾因為交通、資源或經濟條件限制，平時較難獲得穩定醫療照護，這次能夠就近接受診療與衛教，臉上都露出安心的神情。醫護人員耐心問診、細心說明，志工與同仁也在一旁協助翻譯、安撫情緒，讓醫療不只是診治，更成為理解與陪伴的開始。」

玉山金控董事長黃男州表示：「秉持著一份愛可以牽引更多的愛的精神，玉山人期許成為世界一等的公民，我們將攜手志同道合的夥伴持續合作國際義診活動，這也正是玉山企業文化知福、惜緣、感恩的最佳體現。」多年來，玉山持續投入國內外公益行動，期盼透過實際參與，讓每一次陪伴，都是一次心意的傳遞。玉山與馬偕紀念醫院共同抱持著愛無國界與關懷生命的理念，透過國際義診活動照顧偏鄉村民及孩童健康，傳遞台灣人民的愛與溫暖。未來也將持續透過國際志工培訓及在地員工參與，結合當地醫療機構及非營利組織的力量，讓愛與希望在更多角落延續。

玉山金控 柬埔寨 義診

延伸閱讀

幫助守護偏鄉健康 威致鋼鐵董座郭素惠捐台南麻豆新樓醫院巡迴醫療車

玉山金送暖熊本 捐3,000萬日圓

裕隆集團「愛的里程大富翁」翻轉傳統公益 移動力化身社福團體後盾

玉山銀助攻台商赴美布局

相關新聞

台股創史上最大漲點 新台幣強升1.62角收32.292元

經歷連日震盪，亞股今天全面回神，台股展開絕地大反攻，勁揚3186點，創下史上最大收盤漲點，收復43000點。新台幣匯率在...

響應「0728日本熊本賑災專案」 捐款一律免收跨行交易手續費

日本熊本地區於115年7月28日發生強震，造成重大災害及人員傷亡，為協助災區復原重建，外交部啟動勸募，並委託財團法人國際合作發展基金會開設「0728日本熊本賑災專案」捐款專戶，自115年8月1日起至8月31日止接受民眾捐款，募得款項將由外交部統籌協調，與日本政府及相關合作組織辦理災民救助、災區復原及重建工作。

國票金法人董事代表人異動 魏啟林8月起接任台鋼金控代表人

國票金（2889）31日公告法人董事代表人異動，法人董事台鋼金融科技產業控股公司改派前任國票金董事長魏啟林擔任股權代表人，自8月1日起生效，原代表人劉子猛則卸任。

國發會宣布赴美投資信保2,500億美元 首期正式開放申請

國發會31日宣布，「企業投資美國融資保證機制」已由國發基金、中國輸出入銀行與15家參與銀行完成三方合約簽訂，即日起正式開始受理企業申請。首期專款總額達13.75億美元，預計可促成550億美元的企業融資。

六月才退休 前任董座魏啟林重返國票金出任台鋼法人董事

國票金控今日公告，民股之一的台鋼改派法人董事，將由前任國票金控董事長魏啟林出任台鋼的法人代表。6月底才從國票金退休的魏啟林，因為出任台鋼董事而重返國票金董事會，上演現任董事長與前任董事長「同聚一堂」的場景。

新台幣午盤升0.4分　暫收32.45元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.45元，升0.4分，成交金額11.68億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。