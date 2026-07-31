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展現公股金融影響力 合庫人壽投資部位100%在氣候轉型極低風險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

2026年「第六屆TWSIA台灣永續投資獎」日前揭曉，合庫集團於「個案影響力類」一舉囊括3銀1銅共4項大獎。其中，合庫銀行榮獲「永續債券」銀獎與「股東行動」銅獎；合庫人壽榮獲「永續主題投資」銀獎；合庫投信則拿下「永續基金」銀獎，展現合庫推動綠色金融與責任投資之具體成果備受肯定。

合庫銀行積極落實盡職治理，持續關注投資標的於環境保護、社會責任及公司治理面向之表現，2025年參與117家次股東會，電子投票率達100%，並針對減碳、水資源與能源轉型等議題提出建言。為響應政府2050年淨零排放政策，截至2025年底，已累計發行7檔永續發展債券，總金額達101億元，為首家累計發行量突破百億元，且完成綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券三大面向發行目標之公股銀行。

合庫人壽採「擴大永續主題投資」及「嚴格排除爭議標的」雙軌策略。2025年ESG股權ETF投資規模較前一年成長447%，科學基礎減碳目標（SBTi）標的資產增加110%，綠色債券利息收入亦成長436%。根據BloombergNEF評比，投資部位100%落在氣候轉型極低風險區間，充分展現兼顧穩健獲利與支持綠色轉型的資產配置成果。

合庫投信自2019年起深耕永續投資，陸續推出多檔ESG主題基金，領先業界發行以智慧綠能為題材的「合庫AI電動車及車聯網創新基金」，呼應全球節能減碳趨勢，引導資本市場資金投入綠色技術與節能減碳產業，擴大ESG正面效益。

為深化永續金融，合庫金控訂定永續金融政策供旗下子公司遵循，將ESG因子全面納入投融資決策流程，並為全臺首家以金控名義簽署赤道原則及通過SBTi中期減碳目標審核之公股金控。未來將持續協同各子公司發揮金融業影響力，攜手企業邁向低碳轉型。

合庫 風險 永續

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