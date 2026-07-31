財金：日本熊本賑災專案捐款 免收跨行交易手續費

日本熊本地區28日發生強震，造成重大災情。外交部為協助日本災區復原重建，開設熊本地震賑災專戶；財金公司今天發布新聞稿指出，「0728日本熊本賑災專案」捐款一律免收跨行交易手續費。

外交部啟動勸募，並委託財團法人國際合作發展基金會開設「0728日本熊本賑災專案」捐款專戶，自115年8月1日起至8月31日止，接受民眾捐款，募得款項將由外交部統籌協調，與日本政府及相關合作組織辦理災民救助、災區復原及重建工作。

經中央銀行、金融監督管理委員會及財政部指導，全體金融機構與財金公司為響應政府募款賑濟救災，依據107年10月19日「研議自動啟動救災捐款免跨行手續費機制」會議決議，於上述募款期間，免收賑災專戶捐款跨行手續費。

財金公司表示，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳（含網路銀行及行動銀行）及金融XML等方式，以新台幣捐款至外交部公告的日本賑災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費。如果有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日的次月底前，返還客戶帳戶。