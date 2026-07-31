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國票金法人董事代表人異動 魏啟林8月起接任台鋼金控代表人
國票金（2889）31日公告法人董事代表人異動，法人董事台鋼金融科技產業控股公司改派前任國票金董事長魏啟林擔任股權代表人，自8月1日起生效，原代表人劉子猛則卸任。
根據國票金控公告，台鋼金融科技產業控股公司改派魏啟林為法人董事代表人，新任代表人將自8月1日起生效。本屆董事任期自2026年5月29日至2029年5月28日。公告顯示，卸任代表人劉子猛現職為志成合署會計師事務所執業會計師；新任代表人魏啟林則為國票金融控股董事長。
魏啟林日前甫卸下國際票券董事長職務，此次再獲台鋼金融科技產業控股公司改派為國票金法人董事代表人，重回國票金集團治理。
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