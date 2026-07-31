國票金法人董事代表人異動 魏啟林8月起接任台鋼金控代表人

搶占年輕世代的眼球，永豐金證券推動內容影音化，官方YouTube頻道今年以來的觀看人次已突破450萬！永豐金證券更進一步串聯知名KOL與市場專家，於旗艦節目《雅筑會客室》展開跨界對談，透過幽默、接地氣的互動與專業數據分析，帶領青年投資人打造「理性且具實戰力」Skills。

2026-07-31 11:39