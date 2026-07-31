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臺企銀獲2026「台灣永續投資獎」兩項銅級肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台灣永續能源研究基金會舉辦「2026第六屆台灣永續投資獎」，臺企銀榮獲個案影響力類兩項銅級殊榮，由臺企銀財務部陳俊卿協理（中）代表領獎。圖／臺企銀提供
台灣永續能源研究基金會舉辦「2026第六屆台灣永續投資獎」，臺企銀榮獲個案影響力類兩項銅級殊榮，由臺企銀財務部陳俊卿協理（中）代表領獎。圖／臺企銀提供

財團法人台灣永續能源研究基金會「2026第六屆Taiwan SIA 台灣永續投資獎（Taiwan Sustainable Investment Awards）」31日舉行頒獎典禮，臺企銀（2834）榮獲個案影響力類「永續債券」及「企業議合」兩項銅級殊榮。

臺企銀長期耕耘ESG永續發展，致力落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），積極推動永續經營及善盡企業社會責任。2025年及2026年連續兩年發行可持續發展金融債券，金額共計新台幣20億元，資金運用於促進綠色再生能源發電設備建置、配合政策性貸款推動青年創業及中小微型企業轉型、青年安心成家方案等專案貸款，以達到減少碳排放量、增加乾淨能源、促進社會就業等多項永續發展目標。

此外，臺企銀積極發揮機構投資人之影響力，對ESG相關議題透過多元管道與被投資公司進行議合，除藉由持續關注被投資公司營運狀況外，並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司之董事或經理人等經營階層對話與互動等議合方式，參與被投資公司之公司治理，以促進被投資公司之永續發展。

臺企銀發揮全國唯一中小企業專業銀行社會價值，與政府共同攜手推動環境及社會永續發展，此次榮獲2026台灣永續投資獎兩項銅級殊榮，亦代表該行於永續投資之努力獲得外界認可。未來該行將持續以實際行動落實企業社會責任，發揮金融業影響力，與客戶共同創造永續願景。

臺企銀 永續 永續發展

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