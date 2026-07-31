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德芙蘭少棒IBA奪冠 台中銀集團做堅實後盾

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
德芙蘭少棒勇奪 IBA 世界冠軍，台中銀集團設宴賀捷並加碼500箱蔬果汁。台中銀常務董事王貴鋒（後排右4）與少棒隊小將們合影。圖／台中銀行提供
德芙蘭少棒勇奪 IBA 世界冠軍，台中銀集團設宴賀捷並加碼500箱蔬果汁。台中銀常務董事王貴鋒（後排右4）與少棒隊小將們合影。圖／台中銀行提供

遠赴日本參加「IBA 國際少年棒球錦標賽」的台中市德芙蘭國小少棒隊傳回捷報！小將們克服萬難勇奪冠軍，順利為台灣爭光。這群來自偏鄉的孩子能順利站上國際舞台，背後是一段極具韌性與社會溫暖的追夢故事。

德芙蘭少棒隊在國內賽事過關斬將取得代表權後，卻隨即面臨龐大的出國經費缺口。因許多隊員來自弱勢家庭，加上部落經濟受風災影響，出征計畫一度受阻。台中銀保經董事長賴麗姿獲悉處境，第一時間伸出援手全額贊助補齊缺口，讓23位隊職員無後顧之憂順利出征。小將們也不負眾望，憑藉堅韌意志與團隊合作，最終以連勝之姿登上世界頂峰。

得知奪冠喜訊後，身為德芙蘭少棒重要後盾的台中銀保經，除第一時間宣布加碼捐贈一部全新休旅車，作為球隊平時訓練及南北征戰賽事的後勤支援外，台中銀行與台中銀保經特別規劃舉辦慶功宴，盛情招待孩子們享用大餐並贈送優質運動備品，台中銀常務董事王貴鋒更現場加碼提供500箱蔬果汁，為小將們補充足夠營養與體力，充分展現集團全心力挺偏鄉體育與關懷下一代的暖心心意。

台中銀行強調，企業永續不僅限於環境保護，更重視對地方、教育及下一代的長期投入。近年來，台中銀行除持續推動金融知識宣導、公益捐血及各項社會關懷活動外，亦長期支持體育發展，包含支持原棒協關懷盃賽事、贊助「台灣蝶王」王冠閎等優秀運動員。未來，台中銀行將持續攜手集團子公司投入體育資源，盼透過企業力量讓教育與體育能量向下扎根、向上成長，培育更多站上國際舞台的優秀人才，為社會注入更多正向影響力。

台中銀 韌性 棒球

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