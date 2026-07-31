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發揮正向影響力 南山人壽推動社會永續發展

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽勇奪2026 Taiwan SIA台灣永續投資獎三項大獎肯定，發揮資金的正向影響力。圖／南山人壽提供
南山人壽勇奪2026 Taiwan SIA台灣永續投資獎三項大獎肯定，發揮資金的正向影響力。圖／南山人壽提供

為鼓勵金融機構運用資金力量，引導產業加速邁向永續淨零轉型，台灣永續能源研究基金會（TAISE）連續第六年舉辦「台灣永續投資獎（Taiwan SIA）」，此獎項被視為國內金融業評估責任投資成效的重要標竿，南山人壽今年首度報獎參賽，榮獲「機構影響力－典範」獎、在「個案影響力」部分則獲得「股東行動（投票權行使）－銀級」及「企業議合－銅級」等殊榮，展現身為機構投資人積極落實責任投資、深化盡職治理的成果。透過責任投資、股東行動及企業議合等多元策略，南山人壽持續發揮資金的正向影響力，引導產業低碳轉型，攜手推動社會永續發展。

作為國內重要的機構投資人，南山人壽長期將環境、社會及公司治理（ESG）理念融入投資決策，建立完善的責任投資及盡職治理機制。自西元（下同）2015年起，即將責任投資原則與實務規範納入《責任投資政策》、《整體性投資政策》及《投資政策相關要點》，作為公司落實責任投資的重要依循，奠定制度化管理基礎。

在投資管理實務上，南山人壽採行多元管理及風險控管機制，結合MSCI（Morgan Stanley Capital International，簡稱MSCI）等國際資料庫，建立完整的ESG評估流程，評估範圍涵蓋各類投資部位、交易對手及中介機構，並透過負面篩選機制，排除具重大爭議或不符永續精神的投資標的，兼顧投資績效與永續價值。

面對全球氣候變遷挑戰，南山人壽亦持續強化氣候風險管理。自2022年起承諾依循SBTi（科學基礎減量目標倡議，Science Based Targets Initiative，簡稱SBTi）減碳路徑推動投資組合轉型，目標於2028年使範疇三投資組合（涵蓋上市櫃股權、債券、ETF、共同基金及REITs）中，達50.2%資產通過SBT目標（科學基礎碳目標，Science Based Targets ，簡稱SBT）。同時，針對尚未承諾淨零或碳中和及未符合SBTi之被投資公司予以倡議，引導其邁向淨零轉型。另亦同步推動逐步撤煤策略，不再主動新增石油和天然氣鑽探、煤炭與消耗性燃料、燃氣事業等產業之直接投資，持續提升投資組合因應氣候轉型風險的韌性。

為善盡機構投資人責任、提升投資的正向影響力，南山人壽積極參與被投資企業股東會並落實投票權行使，透過系統化決策機制及積極的股東參與，持續關注被投資企業在ESG各面向的表現，並適時提出建議及進行議合，引導企業強化長期經營韌性、提升資訊揭露透明度。

截至2025年度，南山人壽參與被投資企業股東會的出席率及投票率已連續八年維持100%，2025年全年共出席86家次股東會，參與348項議案（不含董監事選舉）表決，均在審慎評估基礎下行使股東權利，以支持有利企業長期價值及永續發展的議案為原則，積極發揮股東影響力。

為落實證交所《機構投資人盡職治理守則》，南山人壽積極深化盡職治理，將股東影響力轉化為推動企業永續轉型的重要動能。公司建置「議合四階段里程碑」，透過議題辨識、互動溝通、進度追蹤及成果檢視等制度化流程，並將議合成果納入投資決策，形成「議合－改善－投資」的正向循環，引導資金流向具永續發展潛力的企業。

此外，為提升議合成效，南山人壽透過實地拜訪、電話訪談、股東會參與及書面溝通等多元方式，與被投資企業建立直接對話機制。投資研究團隊主管更親自與高碳排產業企業進行議合，分享與同業於低碳轉型及製程減碳等議題上的議合經驗，並就減碳目標、轉型路徑及治理機制提出建議與交流，協助企業強化ESG管理、落實具體永續行動。

展望未來，南山人壽將持續深化責任投資及盡職治理機制，在追求穩健投資報酬的同時，透過永續投資、精準議合及股東行動主義，引導企業精進公司治理、強化氣候韌性、重視員工福祉及促進社會共榮，讓金融資本成為推動永續轉型的重要力量，攜手打造更具韌性、更具價值的永續未來。

南山人壽 永續 淨零

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