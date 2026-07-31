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聯邦銀行捐款2,000萬日圓 協助日本熊本震災重建
日本熊本地區於7月28日發生規模7.1級強烈地震，造成重大人員傷亡及財產損失，為協助災區救援及重建工作，聯邦銀行宣布捐款2,000萬日圓，盼透過實際行動支援災區復原，並向受災民眾表達誠摯關懷與慰問。
聯邦銀行表示，台灣與日本長期維持深厚友誼，面對重大災害始終相互扶持。秉持企業社會責任精神，期望透過此次捐款，協助災區救援及重建工作，發揮金融業的正向影響力，為受災民眾盡一份心力。
聯邦銀行長期投入教育、文化、社會公益及重大災害援助等公益行動，未來也將持續落實企業永續理念，善盡企業公民責任，攜手社會各界傳遞愛與關懷，為社會創造更多正向價值。
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