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台股創史上最大漲點 新台幣強升1.62角收32.292元

中央社／ 台北31日電
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

經歷連日震盪，亞股今天全面回神，台股展開絕地大反攻，勁揚3186點，創下史上最大收盤漲點，收復43000點。新台幣匯率在外資匯入、出口商猛烈拋匯之下，午後升值氣焰高漲，挺進32.2元，收盤收在32.292元，強漲1.62角，但月線仍收連2黑。

微軟最新財報化解投資人對AI的疑慮，美股主要指數全面收高，與台股關聯性高的費城半導體指數大漲逾8%，激勵台股甩開陰霾，上演報復性強彈。今天在台積電、信驊等多檔權值和高價股強勢漲停推升下，台股加權指數大漲3186.45點，創下史上最大漲點，收在43119.75點。

台股強勢反攻，外資今天也轉賣為買，回補675.53億元，為歷史買超金額第10大。

新台幣兌美元今天以32.41元開盤後，早盤呈現偏弱整理，最低觸及32.492元，不過午後風向轉變，外資回頭匯入及出口商拋匯帶動下，升幅迅速擴大，挺進32.2元價位，終場收在最高32.292元，為逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至40.49億美元。

新台幣今天同步收週線、月線，本週累計升值6.6分或0.2%，終止連5黑；月線貶值4.55角或1.4%，月線連2黑。

外匯交易員表示，7月以來股市動盪加劇，由於台股指數漲至歷史高檔，連帶影響外資資金規模明顯放大，對匯市影響更為顯著；除此之外，7月時值股利發放旺季，外資領取股利後匯出的壓力持續存在，又逢近期亞股全面重挫、熱錢大舉撤出，導致新台幣盤中摜破32.5元重要關卡。

不過外匯交易員指出，出口商在32.5元附近踴躍拋匯，提供強勁支撐，今天台股又激情上漲，引領匯價同步反攻；短線先關注下週台股是否能夠維持樂觀氛圍，只要外資不再大量匯出，新台幣可望減輕貶值壓力，延續區間整理格局。

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