虛擬資產專法正式啟動 資誠點出合規與風險管理是最大競爭力

虛擬資產專法正式通過，台灣虛擬資產市場正式邁向制度化發展。產業界普遍認為，金融機構未來若想搶占市場，關鍵已不只是投入虛擬資產，而是能否建立完善的託管、風險管理、資安及合規能力，才能掌握下一波金融商機。

資誠企業管理顧問公司（PwC Taiwan）與博士旺創新、Liminal Custody於31日舉辦「虛擬資產驅動下的新格局：關鍵趨勢與商機探索」研討會，邀集產官學專家探討虛擬資產專法上路後的市場發展方向。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，我國虛擬資產監理已歷經洗錢防制、公會自律及業者登記等階段，虛擬資產服務法已於6月三讀、7月公布，目前正研擬相關子法，目標於明年第1季與母法同步上路。未來除強化業者資本額、營業保證金及退場機制外，也為虛擬資產借貸、衍生性商品及新台幣穩定幣預留發展空間，並推動債券、黃金代幣化等應用。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如表示，專法通過代表制度正式建立，但金融業真正的挑戰才剛開始，未來必須兼顧創新、風險管理與監理要求，才能建立市場信任。資誠企管執行董事陳念平也指出，銀行布局虛擬資產不能只做保管服務，更要逐步整合交換、移轉、借貸等業務，並同步建立完整的營運模式與資安架構。

Liminal Custody機構業務銷售主管Justin Lim認為，若銀行未積極投入創新，跨境支付業務恐逐漸流失。Liminal Custody台灣總經理郭姿吟則建議，銀行應以託管服務為基礎，循序發展企業跨境結算、RWA（真實世界資產）及ETF保管等新業務。

元大投信董事長劉宗聖表示，未來金融商品將朝「ETF＋AI＋RWA」發展，提升投資效率與風險管理。Circle台灣區總經理Ian Lin則指出，穩定幣可望大幅縮短跨境支付時間，打造即時、可程式化的鏈上金融服務。

博士旺創新總經理黃啟誠表示，企業對穩定幣跨境支付與借貸需求持續增加，台灣金融機構應加速建置虛擬資產基礎設施及託管能力，提升國際競爭力。

與會專家也提醒，隨著虛擬資產市場快速發展，防詐、資安及保險保障的重要性同步提升。思偉達創新科技創辦人鄧萬偉指出，AI結合大數據分析已成為鏈上金流防詐的重要工具；美商諾德保險經紀人總經理黎曉鵬則表示，香港、杜拜、澳洲等地均已提高虛擬資產保險要求，台灣業者也應及早完善相關配置。

座談中，與談人一致認為，台灣虛擬資產市場已正式進入制度化發展的新階段，未來九項子法將是金融機構布局的重要依據。銀行、交易所及相關業者應及早建立合規、內控與風險管理能力，把握專法上路帶來的新商機。