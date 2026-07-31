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國泰世華攜手世越銀行 河內舉辦企金論壇洞察變局

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華銀行攜手世越銀行（IVB）舉辦「2026韌性經營：在變局中尋找企業增長的新動能」論壇，透過分享全球市場趨勢、企業風險管理與財資策略等議題，協助企業提升韌性，穩健拓展亞洲市場。圖左起為國泰世華胡志明市分行行長林耿揚、國泰世華副總經理黃立緯、國泰世華資深副總經理苗華本、世越銀行董事長Nguyễn Anh Tuấn、世越銀行總經理呂偉傑、越南工商銀行保險公司(VBI)執行長Nguyễn Hồng Phong及世越銀行副總經理Nguyễn Thế Hoàng。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行攜手世越銀行（IVB）舉辦「2026韌性經營：在變局中尋找企業增長的新動能」論壇，透過分享全球市場趨勢、企業風險管理與財資策略等議題，協助企業提升韌性，穩健拓展亞洲市場。圖左起為國泰世華胡志明市分行行長林耿揚、國泰世華副總經理黃立緯、國泰世華資深副總經理苗華本、世越銀行董事長Nguyễn Anh Tuấn、世越銀行總經理呂偉傑、越南工商銀行保險公司(VBI)執行長Nguyễn Hồng Phong及世越銀行副總經理Nguyễn Thế Hoàng。圖／國泰世華銀行提供

面對通膨壓力、地緣政治風險、全球貨幣政策變化，以及人工智慧（AI）快速發展等多重挑戰，國泰世華銀行胡志明市分行（CUBHCM）攜手世越銀行（Indovina Bank, IVB）於河內舉辦「2026韌性經營：在變局中尋找企業增長的新動能」論壇，吸引逾80位企業領袖、財務長、財資管理專業人士及產業專家共襄盛舉，針對全球經濟展望、企業風險管理及永續成長策略進行深入交流，協助企業提升韌性，掌握市場新機會。

國泰世華銀行指出，本次論壇展現國泰世華持續深耕亞洲市場、支持企業跨境發展的承諾，透過分享全球總體經濟趨勢、人工智慧應用、外匯風險管理及財資策略等議題，提供企業因應市場波動的實務觀點，協助提升長期競爭力。

國泰世華銀行副總經理黃立緯表示，身為深耕亞洲的區域型銀行，國泰世華不僅提供完整的金融服務，更結合跨境金融資源，協助企業優化資金調度、強化風險管理，並穩健拓展海外市場。在充滿不確定性的環境下，企業韌性已不只是風險管理能力，更是驅動長期競爭力與永續成長的重要關鍵。

國泰世華胡志明市分行行長林耿揚表示，未來將屬於能快速應變、有效管理風險並善用資本配置的企業。透過「2026韌性經營」論壇主題，希望協助在越南的企業取得專業市場洞察、完善的金融解決方案及區域金融網絡支持，化挑戰為成長契機，打造永續發展的穩健基礎。

共同主辦單位世越銀行總經理呂偉傑表示，在快速變動的市場環境中，企業韌性已不只是降低風險，更是持續創新、快速調整及掌握新機會的重要能力。他期待透過與國泰世華合作，為企業帶來更多市場洞察及實務金融策略，共同協助企業實現長期永續成長。

呼應論壇主題，國泰世華銀行專案協理陳紅岩與專案經理王玠仁分別就企業財資管理及全球市場趨勢提出專業觀點，於論壇中說明當前通膨、利率變化及匯率波動持續影響企業財務規劃，企業建立完善的財資及外匯風險管理機制的重要性更甚以往，並介紹外匯避險、結構型商品、跨境融資及整合型財資管理等多項實務金融解決方案，可協助企業有效控管風險、優化資金運用及提升整體財務韌性；而面對持續性的通膨壓力、大宗商品價格高檔震盪、主要央行貨幣政策調整及地緣政治風險，仍將持續牽動全球金融市場，企業宜強化風險管理架構，並保有更高的財務彈性，以因應未來市場變化。

國泰世華銀行指出，論壇亦邀請多位產業專家，從總體經濟與數位轉型兩大面向，探討企業在變動市場中的成長契機。越南西貢證券（SSI Securities Corporation）首席經濟學家暨研究部主管Phạm Lưu Hưng分析越南經濟趨勢，指出公共建設投資、外國直接投資（FDI）及法規改革將持續支撐中長期成長動能，惟企業仍須提升營運效率、優化資本配置及強化企業韌性，以因應市場波動與全球經濟不確定性。

另一方面，昕力資訊（TPISoftware）售前規劃經理Hiền Lê分享企業導入AI的實務策略，說明AI應用已由技術導向逐步邁向價值導向，企業可優先聚焦預測性維護、智慧監控、品質管理及流程自動化等高價值應用，透過數位科技提升營運效率與決策品質，加速數位轉型與永續發展。

國泰世華將持續發揮亞洲區域布局優勢，結合現金管理、外匯服務、衍生性金融商品、貿易融資、聯貸、投資商品及財資顧問等完整企業金融服務，協助企業掌握市場契機、提升風險管理能力，並以在地深耕結合區域專業，持續陪伴企業穩健拓展亞洲市場，實現永續成長。

國泰世華胡志明市分行行長林耿揚表示，面對全球經濟與金融市場充滿不確定性，企業唯有快速應變、有效管理風險並善用資本配置，才能將挑戰轉化為成長契機；國泰世華將持續透過專業金融服務與區域網絡，協助企業提升韌性，穩健拓展亞洲市場。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華胡志明市分行行長林耿揚表示，面對全球經濟與金融市場充滿不確定性，企業唯有快速應變、有效管理風險並善用資本配置，才能將挑戰轉化為成長契機；國泰世華將持續透過專業金融服務與區域網絡，協助企業提升韌性，穩健拓展亞洲市場。圖／國泰世華銀行提供

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