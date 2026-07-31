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提升防詐意識 聯邦銀攜手時雨文教基金會舉辦青少年金融法律研習營

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
為落實普惠金融精神，提升青年世代金融素養及法治觀念，聯邦銀行7月31日攜手財團法人時雨文教基金會連續第二年舉辦「青少年金融法律研習營」。圖／聯邦銀行提供
為落實普惠金融精神，提升青年世代金融素養及法治觀念，聯邦銀行7月31日攜手財團法人時雨文教基金會連續第二年舉辦「青少年金融法律研習營」。圖／聯邦銀行提供

為落實普惠金融精神，提升青年世代金融素養及法治觀念，聯邦銀行31日攜手財團法人時雨文教基金會連續第二年舉辦「青少年金融法律研習營」，課程聚焦「識詐防詐、金融實務」兩大主軸，透過專題講座、案例解析及銀行實務參訪，吸引高中學子踴躍參與。活動由聯邦銀行總經理許維文、時雨文教基金會董事長李貴敏以及新北市政府教育局特殊教育科曹孝元科長開場致詞勉勵學員，展現產官攜手推動金融教育、強化青年防詐能力的行動力。

聯邦銀行總經理許維文表示，隨著金融科技快速發展，現在青年世代很早就開始接觸數位支付、網路購物等各種金融服務，但也更加容易遇到詐騙風險。金融教育不能等到踏入職場才開始，應向下札根從校園開始，因此聯邦銀行今年再次與時雨文教基金會合作舉辦研習營，希望透過生活化、淺顯易懂的課程，讓學員學會如何管理金錢、保護自己，也守護家人的財產安全。

此次研習營防詐教育由時雨文教基金會董事長李貴敏親自擔任講師，結合國內外真實案例，解析近年來常見的一頁式網購、打工求職、網路交友及AI深偽等新型態詐騙手法，並說明相關法律責任與防範重點，引導學員建立「停、看、聽、查證」的正確觀念。金融實務方面，課程特別安排銀行營業廳實務導覽，由聯邦銀行分行主管介紹銀行營運流程及各項臨櫃金融服務，帶領學員近距離瞭解銀行實務運作流程，認識存款、外匯、支付等基礎金融知識，協助學員建立正確理財觀念，藉此更加熟悉金融產業運營模式，為未來大學及就業生涯提前接軌。

此外，呼應台灣永續發展理念，活動最後特別致贈每位學員可栽種的種子卡片及環保餐具組，希望鼓勵學員從日常生活落實環保行動，將永續理念融入生活。聯邦銀行表示，未來也將持續結合企業資源，攜手各界打造更安全、更具韌性的金融環境，實踐臺灣永續共好的社會願景。

青少年 意識 法律

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