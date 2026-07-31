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康和投顧取得高雄專區多通路資格 首波推廣巨災債券另類投資
配合政府推動亞洲資產管理中心政策，繼母公司康和證券取得高雄資產管理專區試辦資格後，康和投顧取得高雄資產管理專區多通路業務試辦資格，並宣布將攜手全球保險連結證券（Insurance-Linked Securities, ILS）投資機構 Twelve Securis，於多通路推廣以巨災債券（Catastrophe Bonds）為核心的另類投資策略，提供高資產客戶更多元的全球資產配置選擇。
亞洲資產管理中心政策推動以來，高雄資產管理專區陸續開放符合資格業者試辦多通路業務，期望透過制度創新，引進更多國際特色投資商品，擴大台灣資產管理市場的深度與廣度。康和投顧此次取得多通路業務核准，除響應政策方向，也象徵資產管理業務布局邁入新的發展階段。
為配合業務發展，康和投顧已於高雄成立分公司，強化南部在地服務；台北總公司則因應組織擴編及營運規劃，正式遷至信義區世紀金融廣場，建立南北雙據點服務架構，整合集團資源，作為推動資產管理業務的重要基礎。
在產品布局方面，康和投顧與 Twelve Securis 展開合作，由康和投顧擔任其在台行政代理。Twelve Securis 長期專注於保險連結證券投資領域，雙方將率先引進以巨災債券為核心的另類投資策略。由於巨災債券的風險主要來自天然災害事件，其報酬來源與傳統股票、債券市場相關性相對較低，可望作為投資組合分散風險的重要工具，提供高資產客戶不同於傳統股債配置的新選擇。
康和投顧表示，將持續配合主管機關推動亞洲資產管理中心政策，結合在地研究、國際合作及創新產品布局，引進更多具國際競爭力與差異化特色的海外投資策略，協助投資人掌握全球資產配置趨勢，為提升台灣資產管理市場的國際競爭力貢獻心力。
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