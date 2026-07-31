新安東京海上產險實踐ESG 打造移動式職安防護

為持續守護辛勤維護台北市容整潔的幕後英雄們多一份保障，新安東京海上產險於31日臺北市環保局所舉辦「裕隆集團捐贈雇主補償契約責任保險」簽約儀式中，作為該保險承保公司，宣布2026年再度捐贈1,000套防曬反光袖套供市民臨時工於道路值勤時穿戴；這項公私協作結合「事前損害預防」裝備與「事後保險補償」雙重防護機制，不僅有效提升值勤時的可視性與防曬效果，更提供周延完善的保障，讓維護北市環境的第一線人員擁有最堅實的職安後盾。

新安東京海上產險總經理王文龍指出，社會關懷應從核心職能著手，才能真正發揮公益綜效。有鑑於臨時工長時間暴露於高溫與交通風險中，公司自2017年起持續捐贈防護安全裝備，至今已累計包含3,258套反光袖套、1,200件LED背心及980件螢光黃兩件式雨衣等，所有相關捐贈物資都具有高亮度反光設計特性，可在晨昏或雨天強化能見度，有效提醒來車，降低執勤中意外發生，具體落實「預防重於補償」的保險核心本質。

藉此，新安東京海上產險特別提醒雇主可善用保險轉嫁風險，當職災發生時雇主可能面臨賠償壓力。以裕隆汽車與裕隆日產汽車攜手捐贈臺北市環保局的「雇主補償契約責任保險」為例，主要提供因執行職務期間身故或失能每位新台幣最高100萬元、非執行職務身故40萬元及每日住院醫療1,000元等保障。此商品採無過失給付制，只要員工職務期間發生意外，不論雇主有無違失，保險即依約定額度先行撥付補償，迅速紓解員工醫療與生活急難，兼具轉嫁行業風險與員工關懷。

新安東京海上產險表示，將秉持「To Be a Good Company」的永續經營信念，持續以保險核心職能為本，從「事前預防」的角度落實社會關懷，讓保險的價值不僅體現於事後補償，更落實在日常守護之中。