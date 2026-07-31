產險公會攜手法務部調查局簽署MOU 提升資安防護等級

為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，強化關鍵基礎設施與產業整體資安韌性，產險公會與法務部調查局正式簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，建立跨機關、跨產業之資安聯防合作機制，共同打造更完整之資安防護網絡。

本次合作將聚焦於資安情資分享、事件應變協作、駭侵威脅預警及資安演練合作等面向。雙方未來將透過即時情資交換與技術交流，強化對新型態網路攻擊、惡意探測及駭客行為之掌握與防禦能力，以提升整體聯防縱深與應變效率。

產險公會表示，近年全球網路攻擊事件頻傳，資安威脅已從單一企業風險，提升至國家安全層級。此次與法務部調查局建立合作機制，不僅有助於會員公司即時掌握威脅趨勢，更能透過公私協力模式，提升事件應變與復原能力，共同守護國內數位環境安全。

法務部調查局表示，面對日益複雜之網路威脅，唯有建立跨領域、跨產業之聯防合作體系，才能有效提升整體防護能量。未來將持續透過情資分享、溯源查處及資安防護建議等方式，協助產業提升資安韌性，攜手建構安全可信賴之數位環境。

雙方亦將依合作備忘錄內容，於必要時共同參與資安演練與事件應變合作，並遵循資訊保密及智慧財產權保護原則，在互信基礎下深化合作，共同推動國家資安聯防生態系發展。