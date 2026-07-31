快訊

台股飆漲3186是讓你跑的 陳嘉偉警示：只有空頭市場才會出現這種暴漲

愛心餐發到變質！阿婆邊吃便當邊排隊 店家詢問被嗆心寒：停止供應

聽新聞
0:00 / 0:00

產險公會攜手法務部調查局簽署MOU 提升資安防護等級

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為響應政府提升資安防護至國家安全等級政策，強化關鍵基礎設施與產業整體資安韌性，產險公會與法務部調查局正式簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，建立跨機關、跨產業之資安聯防合作機制，共同打造更完整之資安防護網絡。

本次合作將聚焦於資安情資分享、事件應變協作、駭侵威脅預警及資安演練合作等面向。雙方未來將透過即時情資交換與技術交流，強化對新型態網路攻擊、惡意探測及駭客行為之掌握與防禦能力，以提升整體聯防縱深與應變效率。

產險公會表示，近年全球網路攻擊事件頻傳，資安威脅已從單一企業風險，提升至國家安全層級。此次與法務部調查局建立合作機制，不僅有助於會員公司即時掌握威脅趨勢，更能透過公私協力模式，提升事件應變與復原能力，共同守護國內數位環境安全。

法務部調查局表示，面對日益複雜之網路威脅，唯有建立跨領域、跨產業之聯防合作體系，才能有效提升整體防護能量。未來將持續透過情資分享、溯源查處及資安防護建議等方式，協助產業提升資安韌性，攜手建構安全可信賴之數位環境。

雙方亦將依合作備忘錄內容，於必要時共同參與資安演練與事件應變合作，並遵循資訊保密及智慧財產權保護原則，在互信基礎下深化合作，共同推動國家資安聯防生態系發展。

調查局 資安 法務部

延伸閱讀

強化證交系統金融韌性 中華電、證交所合作「新建備援資訊中心」

刑事局與壽險業攜手反詐 築起穩固金融防線

Coupang 酷澎連二年響應教育部 AIS3 計畫 分享 AI 時代資安實戰經驗

前進「2026 AI WAVE SHOW」中華電推企業維運、客服、資安與雲端升級

相關新聞

新台幣早盤呈先升後貶 留意出口商月底例行性拋匯

新台幣價今早開盤45分鐘內，呈先升後貶，以32.41開盤，小升4.4分；隨後有外資買匯再壓低新台幣匯價，最低匯價來到32.488元。匯銀表示，月底有出口商例行性拋匯，可望對新台幣匯價形成支撐。

國發會宣布赴美投資信保2,500億美元 首期正式開放申請

國發會31日宣布，「企業投資美國融資保證機制」已由國發基金、中國輸出入銀行與15家參與銀行完成三方合約簽訂，即日起正式開始受理企業申請。首期專款總額達13.75億美元，預計可促成550億美元的企業融資。

六月才退休 前任董座魏啟林重返國票金出任台鋼法人董事

國票金控今日公告，民股之一的台鋼改派法人董事，將由前任國票金控董事長魏啟林出任台鋼的法人代表。6月底才從國票金退休的魏啟林，因為出任台鋼董事而重返國票金董事會，上演現任董事長與前任董事長「同聚一堂」的場景。

新台幣午盤升0.4分　暫收32.45元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.45元，升0.4分，成交金額11.68億美元

永豐金證券、「反指標女神」巴逆逆、「艦長」程正樺 聯手開講 AI

搶占年輕世代的眼球，永豐金證券推動內容影音化，官方YouTube頻道今年以來的觀看人次已突破450萬！永豐金證券更進一步串聯知名KOL與市場專家，於旗艦節目《雅筑會客室》展開跨界對談，透過幽默、接地氣的互動與專業數據分析，帶領青年投資人打造「理性且具實戰力」Skills。

保險業上半年稅前大賺3,094億 7月股債齊跌不利表現

保險業上半年賺翻，但獲利動能已降溫。據金管會昨（30）日公布統計，上半年產壽險稅前盈餘3,094億元寫史上同期新高，全年仍有望衝破4,000億元；但壽險6月獲利連兩月下滑，7月又遇股債齊跌，恐與股息旺季形成多空拉鋸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。