國發會宣布赴美投資信保2,500億美元 首期正式開放申請

國發會31日宣布，「企業投資美國融資保證機制」已由國發基金、中國輸出入銀行與15家參與銀行完成三方合約簽訂，即日起正式開始受理企業申請。首期專款總額達13.75億美元，預計可促成550億美元的企業融資。

依據今年1月簽訂的台美簽訂投資備忘錄（MOU）內容，我國將由企業投資美國2,500億美元，並由國發會「國家融資保證機制」支持金融機構提供最高2,500億美元的企業融資。

該機制採分期漸進方式推動，首期專款由國發基金出資8億美元，結合國內銀行出資5.75億美元，總額達13.75億美元，預計初期可促成金融機構提供高達550億美元的企業融資。

國發會說明，該機制提供在半導體或資通訊科技等領域的我國企業或本國人控制的國外企業，在資本性支出、充實營運資金、或是發展產業聚落所需的各項開發與營運所需融資保證。單一企業融資額度最高可達50億美元，並由本機制提供最高5成融資保證，透過與銀行共同分攤風險，協助企業取得資金。

依據國發會統計，本次出資參與銀行包含台灣銀行、土地銀行、合庫商銀、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀等八家公股銀行，以及台北富邦、國泰世華、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行、中國信託等七家民營銀行，共計15家國內銀行，再加上國發基金出資，未來首期13.75億美元保證專款，將委託中國輸出入銀行國家融資保證中心辦理融資保證業務，各方並已於日前完成委辦契約簽訂作業。

國發會表示，在「根留台灣、布局全球、行銷全世界」的總體戰略下，政府正積極以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，以深化雙邊經貿夥伴關係。透過國家融資保證機制，不僅能有效降低銀行授信風險，更能滿足赴美企業資金需求，因此，有赴美投資規劃企業，即日起可向15家參與銀行提出融資需求。