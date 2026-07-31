快訊

土撥鼠也有OnlyFans！「超療癒內容免費看」 粉絲掏錢斗內原因曝

iPhone AI不是免費用到飽！庫克卸任前曝：新Siri AI重度使用者可能要付費

2員工死在休息室！熊本永旺震後爆炸 疑疏散客人後折返遭遇不幸

聽新聞
0:00 / 0:00

六月才退休 前任董座魏啟林重返國票金出任台鋼法人董事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金前任董座魏啟林重返國票金，出任台鋼法人董事。聯合報系資料照
國票金前任董座魏啟林重返國票金，出任台鋼法人董事。聯合報系資料照

國票金控今日公告，民股之一的台鋼改派法人董事，將由前任國票金控董事長魏啟林出任台鋼的法人代表。6月底才從國票金退休的魏啟林，因為出任台鋼董事而重返國票金董事會，上演現任董事長與前任董事長「同聚一堂」的場景。

金融圈人士指出，這在上市櫃公司尤其是金融業的董事會很少見，未來國票金在召開董事會時，現任董事長張兆順和前任董事長魏啟林在對各項議案討論上如何交流意見，引發外界矚目。

魏啟林當初是以台產大股東李泰宏旗下的領航投資名義擔任法人董事，其後出任國票金的董事長長達12年之久，直到這次公股入主國票金控，改由前兆豐金董事長張兆順出任公股董事長後，魏啟林才卸任董事長職務。

國票內部的高層人事也同步上演大搬風，包括由魏啟林找來的國際票券總經理徐啟誠未獲續任，據了解，這波國票內部的高層人事改組，繼任人選主要由張兆順主導和推薦，包括第一銀行甫退休的副總甘美珠接任國際票券總經理。此外，若無變數，國票金旗下的國票創投董事長可能也將由第一金控退休主管出任，之後會否再有更多的高層人事與第一銀行有關，引起金融圈關注。

國票金 法人 台鋼

延伸閱讀

公股投信四合一拚年底達陣

亞昕新任總經理 由新聯陽協理余世浩接任

影／泰山出售全家股權爆內線 時任董座詹景超、董事劉偉龍移送北檢

月之暗面完成股份制改造 為上市鋪路

相關新聞

新台幣早盤呈先升後貶 留意出口商月底例行性拋匯

新台幣價今早開盤45分鐘內，呈先升後貶，以32.41開盤，小升4.4分；隨後有外資買匯再壓低新台幣匯價，最低匯價來到32.488元。匯銀表示，月底有出口商例行性拋匯，可望對新台幣匯價形成支撐。

六月才退休 前任董座魏啟林重返國票金出任台鋼法人董事

國票金控今日公告，民股之一的台鋼改派法人董事，將由前任國票金控董事長魏啟林出任台鋼的法人代表。6月底才從國票金退休的魏啟林，因為出任台鋼董事而重返國票金董事會，上演現任董事長與前任董事長「同聚一堂」的場景。

新台幣午盤升0.4分　暫收32.45元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.45元，升0.4分，成交金額11.68億美元

永豐金證券、「反指標女神」巴逆逆、「艦長」程正樺 聯手開講 AI

搶占年輕世代的眼球，永豐金證券推動內容影音化，官方YouTube頻道今年以來的觀看人次已突破450萬！永豐金證券更進一步串聯知名KOL與市場專家，於旗艦節目《雅筑會客室》展開跨界對談，透過幽默、接地氣的互動與專業數據分析，帶領青年投資人打造「理性且具實戰力」Skills。

保險業上半年稅前大賺3,094億 7月股債齊跌不利表現

保險業上半年賺翻，但獲利動能已降溫。據金管會昨（30）日公布統計，上半年產壽險稅前盈餘3,094億元寫史上同期新高，全年仍有望衝破4,000億元；但壽險6月獲利連兩月下滑，7月又遇股債齊跌，恐與股息旺季形成多空拉鋸。

壽險業抗匯損水庫 外價金衝破兆元

壽險業抗匯損能力再升級。據金管會統計，6月底外匯價格準備金加計特別盈餘公積首度衝破兆元大關，達1兆648億元的史上新高，可吸收新台幣升值約3.8元，即便台幣升破28元關卡，整體壽險業仍具一定緩衝能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。