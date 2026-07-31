六月才退休 前任董座魏啟林重返國票金出任台鋼法人董事

國票金控今日公告，民股之一的台鋼改派法人董事，將由前任國票金控董事長魏啟林出任台鋼的法人代表。6月底才從國票金退休的魏啟林，因為出任台鋼董事而重返國票金董事會，上演現任董事長與前任董事長「同聚一堂」的場景。

金融圈人士指出，這在上市櫃公司尤其是金融業的董事會很少見，未來國票金在召開董事會時，現任董事長張兆順和前任董事長魏啟林在對各項議案討論上如何交流意見，引發外界矚目。

魏啟林當初是以台產大股東李泰宏旗下的領航投資名義擔任法人董事，其後出任國票金的董事長長達12年之久，直到這次公股入主國票金控，改由前兆豐金董事長張兆順出任公股董事長後，魏啟林才卸任董事長職務。

國票內部的高層人事也同步上演大搬風，包括由魏啟林找來的國際票券總經理徐啟誠未獲續任，據了解，這波國票內部的高層人事改組，繼任人選主要由張兆順主導和推薦，包括第一銀行甫退休的副總甘美珠接任國際票券總經理。此外，若無變數，國票金旗下的國票創投董事長可能也將由第一金控退休主管出任，之後會否再有更多的高層人事與第一銀行有關，引起金融圈關注。