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永豐金證券、「反指標女神」巴逆逆、「艦長」程正樺 聯手開講 AI

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券推動內容影音化，官方 YouTube 頻道今年以來的觀看人次已突破 450 萬。邀請深受年輕社群關注的「反指標女神」巴逆逆，直擊許多年輕新手「看指標卻選錯時機」的痛點，並邀請前外資分析師「艦長」程正樺深度剖析。
永豐金證券推動內容影音化，官方 YouTube 頻道今年以來的觀看人次已突破 450 萬。邀請深受年輕社群關注的「反指標女神」巴逆逆，直擊許多年輕新手「看指標卻選錯時機」的痛點，並邀請前外資分析師「艦長」程正樺深度剖析。

搶占年輕世代的眼球，永豐金證券推動內容影音化，官方YouTube頻道今年以來的觀看人次已突破450萬！永豐金證券更進一步串聯知名KOL與市場專家，於旗艦節目《雅筑會客室》展開跨界對談，透過幽默、接地氣的互動與專業數據分析，帶領青年投資人打造「理性且具實戰力」Skills。

永豐金證券近期更針對市場高度關注的「AI是否陷入泡沫」議題，邀請前外資分析師「艦長」程正樺深度剖析。程正樺直言，當前的AI熱潮與2000年千禧網路泡沫「公司不賺錢、沒有營業額」的情況完全不同。以台積電與輝達為例，其2027年本益比估值皆不到20倍，反是整體AI供應鏈中「相對便宜且具基本面支撐」的標的。程正樺也在節目中精準梳理半導體循環，揭露2026下半年值得重點關注的關鍵產業，教導年輕人在市場雜音中看清本質、穩健布局。

除了專業硬核觀點，頻道亦邀請深受年輕社群關注的「反指標女神」巴逆逆，分享其笑料百出卻無比真實的實戰經驗。被網友戲稱「買什麼跌什麼」的巴逆逆坦言，雖然自己選股堅持看基本面、本益比與龍頭地位，但今年績效僅約8%、勝率只有四成，確實落後大盤。

頻道透過巴逆逆的親身視角，直擊許多年輕新手「看指標卻選錯時機」的痛點，以輕鬆自嘲的方式教導觀眾如何檢討交易心態、擺脫追高殺跌的盲點。永豐金證券表示，年輕世代習慣透過影音與社群吸收新知，YouTube頻道今年累積突破450萬人次的觀看成績，展現了高質感影音內容對青年族群的龐大吸引力。未來永豐金證券將持續透過YouTube頻道串聯多元KOL，將「看重基本面」、「控管風險與期望值」等核心觀念自然植入，搭配實惠的交易工具，成為青年世代理財路上最值得信賴的夥伴。

永豐金 反指標 女神

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